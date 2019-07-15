 Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Источник материала: Ивьевский край





Карта освобождения области от немецко-фашистских захватчиков 3-17 июля 1944 года

Волковысский район - 14 июля







Праздничные мероприятия непосредственно в день 75-летия освобождения Волковыска от немецко-фашистских захватчиков начались в месте, святом для жителей города и района, — в урочище «Пороховня». В годы Великой Отечественной войны здесь от рук оккупантов погибли более 4 тысяч жителей Волковыщины. В урочище были расстреляны низянские комсомольцы-подпольщики. Эта земля помнит страшные события, и символично, что именно с отдания дани памяти погибших земляков было решено начать этот праздничный день.

На траурный митинг в мемориальном комплексе собрались представители руководства района, трудовых коллективов и общественных объединений, жители и гости Волковыска. Звучали стихи о войне и освобождении города, а память погибших все почтили минутой молчания. Активисты БРСМ в программе акции «Беларусь помнит!» в честь 75-летия освобождения страны и района повязали на деревья в урочище 75 алых ленточек. К памятникам мемориала присутствующие возложили венки и цветы.













Мостовский район - 13 июля

13 июля мостовчане собрались у мемориального комплекса советским воинам, партизанам и жертвам фашизма у деревни Шимки. В этот день здесь было многолюдно. В торжественном митинге приняли участие председатель райисполкома Юрий Валеватый, председатель районного Совета депутатов Валерий Табала, руководители предприятий и организаций района вместе с представителями трудовых коллективов, лидеры общественных объединений и жители Мостовского района. Среди почетных гостей были начальник управления КГБ по Гродненской области генерал-майор Александр Неверовский и председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.

















Щучинский район - 13 июля



Щучинцы отметили День освобождения города и района



В городском сквере по давней традиции на митинг , посвящённый освобождению города и района, собрались представители всех поколений: родители пришли с детками, чтобы рассказать им о подвиге, который совершили ради сегодняшнего мирного дня их прадеды, дедушки и бабушки привели и братской могиле своих внуков… Бережно держали в руках светящиеся лампадки школьники и молодёжь.

С особенным днём в истории нашей Щучинщины поздравил всех председатель районного совета ветеранов, Почётный гражданин города Эдмунд Станиславович Дикевич. Слова искренней благодарности ветеранам за их подвиг от имени рабочей молодёжи высказала Алина Герасимчик.













Зельвенский район- 12 июля

На Зельвенщине отпраздновали 75-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Дата 12 июля навсегда вписана в историю Зельвенщины как память о великом событии – освобождении от немецко-фашистских захватчиков. Более трёх лет Зельвенщина находилась в фашистской оккупации. Вплоть до 1944 года, когда в ходе наступательной операции «Багратион» в течение четырех дней – с 10 по 14 июля – советскими войсками были освобождены все населенные пункты района. 12 июля враг был выбит из райцентра.

Торжество по этому поводу состоялось в священном для каждого зельвенца месте – на территории комплекса Боевой Славы. Представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь пришли к памятнику погибшим воинам и партизанам, чтобы отдать дань памяти захороненным в братской могиле 506 советским воинам. Они погибли при освобождении района. по этому поводу состоялось в священном для каждого зельвенца месте – на территории комплекса Боевой Славы. Представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь пришли к памятнику погибшим воинам и партизанам, чтобы отдать дань памяти захороненным в братской могиле 506 советским воинам. Они погибли при освобождении района.













Зельвенский район



10 июля 1944 года, ровно 75 лет назад, советские артиллеристы перекрыли дороги, ведущие на Деречин и Старое Село. В окружении оказались около 400 гитлеровцев, часть из них была уничтожена, остальные прорвались в сторону реки Зельвянки. Так была освобождена Голынка. На следующий день – Старое Село и Деречин. Советская армия двигалась на запад: через Зельву в сторону Волковыска.



На территории агрогородка Голынка находится братская могила, в которой захоронено 386 местных жителей, расстрелянных 12 декабря 1942-го за связь с партизанами… Именно здесь был проведен митинг-реквием. В руках местных жителей – портреты ветеранов-земляков и тех, кто освобождал голынковскую землю. «Беларусь помнит». 10 июля 1944 года, ровно 75 лет назад, советские артиллеристы перекрыли дороги, ведущие на Деречин и Старое Село. В окружении оказались около 400 гитлеровцев, часть из них была уничтожена, остальные прорвались в сторону реки Зельвянки. Так была освобождена Голынка. На следующий день – Старое Село и Деречин. Советская армия двигалась на запад: через Зельву в сторону Волковыска.На территории агрогородка Голынка находится братская могила, в которой захоронено 386 местных жителей, расстрелянных 12 декабря 1942-го за связь с партизанами… Именно здесь был проведен митинг-реквием. В руках местных жителей – портреты ветеранов-земляков и тех, кто освобождал голынковскую землю. «Беларусь помнит».





Вороновский район - 11 июля



Помним и чтим день освобождения Вороново от немецко-фашистских захватчиков 11 июля навсегда вписан в историю Вороново этим великим событием. Сегодня на торжественном митинге у памятника погибшим воинам и партизанам в райцентре собрались представители районной власти, трудовых коллективов, общественных организаций. А 75 лет назад здесь разворачивались боевые действия… Освобождение Вороновщины от трехлетней немецко-фашистской оккупации проходило на втором этапе Белорусской наступательной операции, начавшейся 5 июля. Через нашу землю пролегал путь 31-й армии под командованием генерал-полковника В.В. Глаголева. Почти весь район входил в полосу действий этой армии.









Слонимский район - 10 июля Митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Слонима от немецко-фашистских захватчиков 10 июля у памятника воину-освободителю на улице Пушкина прошел торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Слонима от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов Великой Отечественной войны, гостей и жителей города с праздником поздравил председатель Слонимского районного исполнительного комитета Геннадий Болеславович Хомич. Как отметил глава района, этот день – одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю Слонимщины, как символ гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа. Со дня освобождения района прошло 75 лет, но память о великом подвиге не померкнет никогда.





Лидский район - 9 июля К 75-летию освобождения Лиды от немецко-фашистских захватчиков в райцентре состоялась районная комплексная программа «И память книга оживит». На страницах военно-исторического исследования использованы фотографии из личных архивов участников тех давних событий. Бесспорно, книга «С верой в победу» станет ценным подарком для лидчан, жителей страны. Книгу жителям нашего города представила ее автор Нона Яковлева – дочь командира Лидского партизанского соединения Ефима Гапеева.



Дятловский район - 9 июля 9 ліпеня 1944 года – дзень, калі вызвалілі Дзятлава 9 ліпеня 1944 года савецкія войскі пасля больш чым трох гадоў акупацыі вызвалілі Дзятлава . Невыпадкова гэтую дату можна лічыць сімвалам адраджэння нашага горада пасля разбуральнай Вялікай Айчыннай вайны. Як гэта было? Чый подзвіг паклаў пачатак вольнага жыцця дзятлаўчан? На досвітку 9 чэрвеня 1944 года ў ходзе наступальнай аперацыі “Баграціён” часці 3-й арміі 2-га Беларускага фронту разгарнулі наступленне на Дзятлава. На подступах да гарадскога пасёлка гітлераўцы аказалі ім моцнае супраціўленне. Тым не менш, ужо да 11 гадзін раніцы воіны 283-й Гомельскай Чырванасцяжнай стралковай дывізіі ордэна Суворава на чале з палкоўнікам Васілём Канавалавым прарвалі абарону ворага і авалодалі гарадскім пасёлкам.



Кореличский район - 8 июля 75-ю гадавіну з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў карэліччане сустрэлі на полі Фогеля У памяць аб пераможным дні на мемарыяльным комплексе каля аграгарадка Малюшычы, на месцы, дзе 75 год таму развярнуліся апошнія крывавыя баі за малую радзіму, карэліччане ўшанавалі подзвіг герояў - вызваліцеляў. Там, дзе мужна і самаахвярна вёў да перамогі савецкіх салдат легендарны камандзір 120-й гвардзейскай стралковай дывізіі, Герой Савецкага Саюза Ян Фогель і быў смяротна паранены, 8 ліпеня гучалі словы падзякі.





Ивьевский район - 8 июля

Через 75 лет общественность Ивья собралась на торжественный митинг у памятника погибшим воинам и жертвам фашизма из числа мирных жителей района, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мир.



Новогрудский район – 8 июля



В Новогрудке 75-ю годовщину со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметили 8 июля. Стартовал праздник митингом памяти , посвященным подвигу воинов-освободителей. В этот день в райцентре открыли Стену Памяти и выставку под открытым небом. За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45 тысяч человек. Это цифра сопоставима с численностью населения Новогрудчины в настоящее время. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. Полностью или частично фашисты уничтожили 16 деревень. Ошмянский район – 7 июля



Торжественный митинг, посвященный 75-летию освобождения города Ошмяны от немецко-фашистских захватчиков, прошел в райцентре . У братской могилы в городском парке собрались представители местной власти, коллективы учреждений и организаций района, общественные объединения, дети. Освобождение Ошмянского района от немецко-фашистских захватчиков происходило в составе крупнейшей наступательной операции «Багратион», успешно проведенной командованием советских войск летом 1944 года. Осуществлялась она силами 4 фронтов.С 5 по 9 июля 1944 года Ошмянский район полностью освободили от немцев. Сморгонский район - 5 июля В Сморгони открыли памятный знак воинам-ракетчикам. Сморгонь стала первым городом в Беларуси, где был установлен памятник воинам-ракетчикам. На отведенной для этой цели территории дендропарка возвысился макет устремлённой вверх ракеты С-200.

В день освобождения Сморгони от немецко-фашистских захватчиков на центральной площади города прошла патриотическая акция «Звезда памяти» . На городской площади из лампад выложили пятиметровую звезду.



Островецкий район – 3 июля









Праздничные торжества, приуроченные к освобождению Островца от немецко-фашистских захватчиков, здесь начались с театрализованного шествия. Участие в нем приняли представители райисполкома, предприятий и организаций района, силовых структур и общественных объединений. Организаторы подготовили немало сюрпризов для жителей и гостей города: открытие городского фонтана, праздничные концерты, спортивные состязания и салют. Во время праздника жители Островетчины поделились тем, что для них значит этот праздник. Подробнее здесь .