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Корейские ватерполистки, пропустившие на старте ЧМ 64 мяча, забили первый гол и праздновали до слез

16.07.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу продолжается турнир по водному поло. В первом туре сборная Кореи рекордно проиграла венгеркам со счетом 0:64 — и установила антирекорд турнира.

Кореянки — не профессиональные игроки в водное поло, а пловчихи на короткие и средние дистанции, которых собрали в команду специально под турнир (первую тренировку они провели 6 июня). Команда попала туда по хозяйской квоте. Во втором матче девушки боролись со сборной России и выглядели достойнее — 1:30.

У Кореи — большое счастье: команда забила первый гол в истории. Просто посмотрите, как они радуются — запасные даже плачут!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Порадовали хозяек

 
 
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу продолжается турнир по водному поло. В первом туре сборная Кореи рекордно проиграла венгеркам со счетом 0:64 - и...
 
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