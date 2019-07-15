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Oops! Фотографировать новорожденных в России будут по ГОСТу

16.07.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России с начала 2020 года вступит в силу государственный стандарт (ГОСТ) на оказание фотоуслуг для новорожденных, сообщается на сайте Росстандарта



Согласно документу, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Делать их снимки можно будет только в присутствии родителей или законных представителей, которые должны дать согласие на фотосъемку и присутствовать на ней. 

Фотографов обязали учитывать особенности младенцев и использовать специальную технику, чтобы не беспокоить детей. Помещение для фотосессии должно проветриваться и кварцеваться после каждой съемки, говорится в документе. 

По ГОСТу, выполнять услуги смогут фотографы с должным образованием и опытом работы, прошедшие специальную подготовку по работе с новорожденными. 

Кроме того, исполнитель должны быть старше 18 лет, иметь медкнижку, не быть судимым и не иметь психические, социально опасные (ВИЧ, гепатит, туберкулез и другие) или кожные заболевания, а также вредные привычки.  
 
 
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В России с начала 2020 года вступит в силу государственный стандарт (ГОСТ) на оказание фотоуслуг для новорожденных, сообщается на сайте Росстандарта
 
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