Oops! Фотографировать новорожденных в России будут по ГОСТу









Согласно документу, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Делать их снимки можно будет только в присутствии родителей или законных представителей, которые должны дать согласие на фотосъемку и присутствовать на ней.





Фотографов обязали учитывать особенности младенцев и использовать специальную технику, чтобы не беспокоить детей. Помещение для фотосессии должно проветриваться и кварцеваться после каждой съемки, говорится в документе.





По ГОСТу, выполнять услуги смогут фотографы с должным образованием и опытом работы, прошедшие специальную подготовку по работе с новорожденными.





Кроме того, исполнитель должны быть старше 18 лет, иметь медкнижку, не быть судимым и не иметь психические, социально опасные (ВИЧ, гепатит, туберкулез и другие) или кожные заболевания, а также вредные привычки.