Вот это модернизация! Россияне едут в Казахстан за дешевым бензином

Российские водители грузовиков и фур, которые живут в приграничье, пользуются тем, что цены на топливо в Казахстане ниже, чем в России. Для большегрузов экономия на одной заправке бака может составить до 10 тысяч рублей.





— У меня заправка автомобиля — 800 литров бак. Если я заправляюсь в России, то 800 литров дизтоплива будет стоить мне 36 тысяч рублей (один доллар равен 63 рублям. —​ Ред.), — рассказывает водитель фуры Вадим Капинцев. — Если я заправляюсь в Казахстане — это получается 26 тысяч рублей. Вот она, ощутимая экономия.









Капинцев работает дальнобойщиком и регулярно перевозит товары между Россией и Казахстаном. Он подчеркивает, что свой большегруз всегда старается заправлять в Казахстане.





— Дизтопливо стоит в Казахстане 29 рублей (93 копейки белорусскими деньгами - прим. БП) на наши деньги. Бензин стоит 26 рублей (84 белорусских копейки). Газ — 10 рублей (32 копейки), — рассказывает дальнобойщик.





В России цены на бензин в среднем начинаются с 40 рублей за литр, а цены на дизельное топливо сейчас составляют 43–45 рублей за литр. При этом за год дизельное топливо в той же Оренбургской области подорожало почти на 20 процентов — с 38 до 46 с лишним рублей за литр. Примерно такая же ситуация с бензином. В Казахстане цены на топливо к лету, наоборот, упали.









Казахстанскими заправками пользуются водители не только из Оренбургской области РФ.





— Мы общаемся со многими регионами. С Курганской и Самарской областью, с Сибирью, с Дальним Востоком. Курганские перевозчики, если едут в сторону Сибири, на восток, и проходят через Казахстан, тоже заправляются именно в Казахстане, — говорит Максим Аржаных, координатор Оренбургского филиала Объединения перевозчиков России.





Владельцы легковых автомобилей из соседних с Казахстаном российских городов тоже говорят, что ездят за топливом за границу. Водители говорят, что разницей в ценах в прошлом году воспользовались предприимчивые российские продавцы топлива, которые затем перепродавали его в России. Из-за этого казахстанской стороне даже пришлось ограничить продажу бензина и дизеля россиянам.





— В 2018 году наблюдал такой ажиотаж в Казахстане: были заторы на заправках, машины стояли, — вспоминает Вадим Капинцев. — Оказалось, бензин выдавали лишь по 10 литров, дизтопливо — по 50. Люди начали поднимать вопрос: почему ажиотаж с бензином? Вмешался президент [Нурсултан] Назарбаев. Оказалось, что российские топливные компании большие объемы скупали, — возможно, продавали их здесь.





Российский независимый финансовый аналитик Виталий Калугин отмечает, что дешевизна топлива в Казахстане частично связана с системой налогообложения:





— И у нас, и в Казахстане большую роль играют государственные налоги и акцизы. Но в России доля налогов в цене бензина и дизеля доходит до 65–70 процентов, в Казахстане она чуть поменьше, — говорит Калугин. — В октябре в России снова повысят акцизы, и бензин за счет акцизов вырастет еще на рубль-полтора. Он будет дорожать в связи с государственной политикой, а не дешеветь. Бензин в России, боюсь, дешеветь не будет уже никогда.





Глава министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в прошлом месяце заявил, что разница в ценах на заправках в двух странах настолько велика, что «нет никакого смысла российский бензин в Казахстан возить». «Боюсь, лишь бы наш бензин контрабандой в Россию не уехал, вот над этим надо работать», — сказал Бозумбаев на пресс-конференции 20 июня.









Казахстанский аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов в комментарии агентству КазТАГ в июне сказал, что после модернизации местных нефтеперерабатывающих заводов и выхода их на полную мощность осенью 2018 года в Казахстане образовался «довольно приличный профицит высокооктанового бензина». Смирнов добавил, что сейчас актуализируется вопрос экспорта казахстанского топлива за рубеж.





Министр энергетики Казахстана сообщил в июне этого года, что спрос на бензин, дизтопливо и авиакеросин на внутреннем рынке на 100 процентов удовлетворяется за счет собственного производства. За первые пять месяцев 2019 года рост производства бензина, по сравнению с прошлым годом, составил 13,8 процента, дизтоплива — 13,2 процента, авиакеросина — 298,6 процента.





В Минэнерго Казахстана говорят, что производство бензина на 20–30 процентов превышает внутреннее потребление, на фоне избытка запасов топлива розничные цены демонстрируют снижение.





А вот в Беларуси несмотря на модернизацию НПЗ цены на бензин, как и в России, постоянно растут. И сегодня мы платим за дизтопливо и АИ-95 1.67 рубля, АИ-92 стоит на 10 копеек дешевле.