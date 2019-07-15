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Суд в Амстердаме не смог решить судьбу "скифского золота"

16.07.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апелляционный суд Амстердама не вынес окончательное решение по «делу о скифском золоте». Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Напомним, выставка «Крым: золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 музейных предметов, 19 января 2014 года проходила в Рейнском краеведческом музее в немецком Бонне. Позже она открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. 

Выставка продолжалась с 7 февраля по 31 августа 2014 года, однако из-за аннексии Россией Крыма не смогла вернуться в крымские музеи.

Коллективный иск о возвращении экспонатов к музею Алларда Пирсона подали четыре крымских музея. Однако украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. 

Музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть украинскому государству экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря».

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на решение суда по «скифскому золоту».

Крымские музеи 11 марта обнародовали заявление по поводу слушания в Апелляционном суде Амстердама, в котором заявили, что «ни украинское, ни голландское, ни международное право не дают оснований для передачи экспонатов в Киев».

Как сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, представители крымских музеев не принимают участия в заседании Апелляционного суда Амстердама.
 
 
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Апелляционный суд Амстердама не вынес окончательное решение по «делу о скифском золоте». Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
 
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