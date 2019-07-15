18 крупнейших кредитополучателей страны заинтересовали Нацбанк

В «список 18» входят Белорусский металлургический завод, Белорусская железная дорога, Минский тракторный завод, «Евроторг» (сеть магазинов "Евроопт"), БЕЛАЗ, «Белоруснефть», «Кричевцементношифер», Мозырский НПЗ, «Белшина», Светлогорский ЦКК, «Нафтан», Белорусский цементный завод, « Гродно Азот», МАЗ, завод бытовой техники «Атлант», «Беларуськалий», «Минскоблгаз» и обувная фабрика «Белвест».





Нацбанк интересует информация о кредитной задолженности и иных обязательствах вышеназванных предприятий перед банками, а также «задолженности по ценным бумагам собственной эмиссии взаимосвязанных с данными организациями лиц, условных обязательств банка по операциям со взаимосвязанными лицами».





Регулятор также запросил у банков данные по 10 крупнейшим кредитополучателям (юридическим лицам), имеющим наибольший объем необслуживаемых активов.





Отдельной строкой будут классифицироваться проблемные активы банка, образовавшиеся в результате предоставления ресурсов предприятиям с госдолей не менее 25% и кредитования госпрограмм и мероприятий.









Нацбанк запросил данную информацию на основании отдельных статей Банковского кодекса и «в целях анализа влияния деятельности отдельных кредитополучателей на устойчивость функционирования банковского сектора, а также для более полного раскрытия информации об уровне кредитного риска в банковском секторе», говорится в письме регулятора.





Львиная доля компаний из «списка 18» — это белорусские госгиганты, которые получали кредиты для модернизации заводов. Ранее власти оказывали им существенную помощь по реструктуризации долгов.



