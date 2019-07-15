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18 крупнейших кредитополучателей страны заинтересовали Нацбанк

16.07.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Беларуси запросил у коммерческих банков информацию о кредитоспособности 18 компаний и других проблемных заемщиков, следует из письма регулятора.

18 крупнейших кредитополучателей страны заинтересовали Нацбанк
В «список 18» входят Белорусский металлургический завод, Белорусская железная дорога, Минский тракторный завод, «Евроторг» (сеть магазинов "Евроопт"), БЕЛАЗ, «Белоруснефть», «Кричевцементношифер», Мозырский НПЗ, «Белшина», Светлогорский ЦКК, «Нафтан», Белорусский цементный завод, «Гродно Азот», МАЗ, завод бытовой техники «Атлант», «Беларуськалий», «Минскоблгаз» и обувная фабрика «Белвест».

Нацбанк интересует информация о кредитной задолженности и иных обязательствах вышеназванных предприятий перед банками, а также «задолженности по ценным бумагам собственной эмиссии взаимосвязанных с данными организациями лиц, условных обязательств банка по операциям со взаимосвязанными лицами».

Регулятор также запросил у банков данные по 10 крупнейшим кредитополучателям (юридическим лицам), имеющим наибольший объем необслуживаемых активов.

Отдельной строкой будут классифицироваться проблемные активы банка, образовавшиеся в результате предоставления ресурсов предприятиям с госдолей не менее 25% и кредитования госпрограмм и мероприятий.


Нацбанк запросил данную информацию на основании отдельных статей Банковского кодекса и «в целях анализа влияния деятельности отдельных кредитополучателей на устойчивость функционирования банковского сектора, а также для более полного раскрытия информации об уровне кредитного риска в банковском секторе», говорится в письме регулятора.

Львиная доля компаний из «списка 18» — это белорусские госгиганты, которые получали кредиты для модернизации заводов. Ранее власти оказывали им существенную помощь по реструктуризации долгов.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Национальный банк Беларуси запросил у коммерческих банков информацию о кредитоспособности 18 компаний и других проблемных заемщиков, следует из письма...
 
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