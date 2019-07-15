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Зеленский заявил об амбициях принять Олимпиаду

16.07.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой заявил, что Украине необходимо разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась во вторник, 16 июля, на территории Госпредприятия Олимпийский учебно-спортивный центр Конча-Заспа.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал президент.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.


Со своей стороны Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

Вместе с тем президент НОК отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.
 
 
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Президент Владимир Зеленский на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой...
 
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