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У ультрас "Ювентуса" обнаружили неофашистскую символику и целый арсенал оружия, включая ракету "земля-воздух"
Источник материала: Партизан
Полиция Турина провела рейд, в результате которого обнаружила целый арсенал оружия и неофашистскую символику, сообщает Fooball Italia. Отмечаетс, что это принадлежало ультрас-группировке "Ювентуса" "Други", основанной скинхэдами.
Полиция изъяла автоматические винтовки, ружья, пистолеты, бронебойные пули, баннеры со свастикой, и другими атрибутами Третьего рейха, табличку "Площадь Адольфа Гитлера". Главным "трофеем" стала ракета класса "Земля-воздух", которая используется войсками Катара.
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У ультрас "Ювентуса" обнаружили неофашистскую символику и целый арсенал оружия, включая ракету "земля-воздух"
Полиция Турина провела рейд, в результате которого обнаружила целый арсенал оружия и неофашистскую символику, сообщает Fooball Italia. Отмечаетс, что это принадлежало...
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