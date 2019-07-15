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Ольга Завадская: Стараюсь жить вопреки всему!

16.07.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мать насильственно пропавшего телеоператора Дмитрия Завадского уже несколько лет прикована к инвалидному креслу, но до сих пор у властей не нашлось денег, чтобы установить в подъезде пандус. А вот сотен миллионов на никому ненужные Евроигры не жалко.

Ольга Завадская: Стараюсь жить вопреки всему!
"Белорусский партизан" поинтересовался, как дела у матери Дмитрия Завадского. Ольга Григорьевна лечит онкологию, уже несколько лет она приковала к инвалидному креслу и без посторонней помощи не может выйти на улицу. Она обращалась в администрацию Фрунзенского района Минска с просьбой установить пандус…

– Ольга Григорьевна, что пообещали вам чиновники, сделают пандус с вашем подъезде или нет?

– Прислали мне ответ на мой запрос из Фрунзенского исполкома, что поставят на очередь. Если не ошибаюсь, речь шла о 2020 или даже 2022 годах, точно уже не помню. При наличии средств. Ну а что тут удивляться. Это же не Европейские игры, с финансированием которых нет проблем…

Тяжело, конечно, мне куда-то выезжать. Я же еще "химии" продолжаю делать. Уже 47, кажется, приняла… 
Кроме этого еще исследования различные назначают, на днях еду на рентген, потом через пару дней – на КТ. Хорошо, что муж помогает! Я ведь фактически сейчас только на его руках.


Сама с трудом передвигаюсь. Вся побитая – даже дома падаю без поддержки. Недавно бок сильно ударила – даже не заметила, как отключилась!

Когда Сергей на работе, я остаюсь одна. А когда вместе, как он шутит, будем падать вместе, а вместе с ним не так страшно! (смеется). Но живу!

– 47 химий – это такое серьезное испытание. Вы уже, наверное, привыкли к ним?

– Ну а что делать? Хорошо, что муж рядом. Я ведь по дому уже давно ничего не делаю: он и гладит, и готовит, и убирает. Единственное, что муж доверяет мне, это оборвать укропчик, который растет на подоконнике. И суп попробовать, когда он готовит.

Но ничего, прорвемся!..

– Несмотря ни на что, вы все равно не теряете оптимизма. Откуда столько сил? 

– Ну а что изменится, если я буду терять силы и остатки здоровья на нытье и плохое настроение? Это никому не нужно… Угнетающую атмосферу создать не трудно, а как выжить в ней?

Да и не только себе только хуже сделаешь, но и окружающим. Никому не весело будет… Да и вообще нытье – не мой стиль жизни.

Спасибо мужу огромное и дай Бог ему здоровья! Он шутит, что сейчас со мной танцы уже не сходишь. Я ведь танцую теперь только в инвалидной коляске, а он – вокруг меня (смеется).

Дочка вот сейчас скоро в отпуск должна пойти, значит, будет ко мне почаще приходить, веселее будет! Меня расстраивает, конечно, что я не могу убрать, себя обслужить. Но живу ведь! Уже хорошо…

Конечно, если бы мне было легче выходить из дома на свежий воздух, было бы немного веселее. А так сижу дома, телевизор смотрю, в компьютерные игры играю.

Сижу в кресле, пока Сергей с работы не придет. Утром перед уходом на работу он мне завтрак готовит и оставляет: чай, мед, еще что-нибудь из того, что люблю. Это мой единственный поход на кухню без него.


– А днем вы не едите? 

– Нет. Не хочется… Но я же и встаю очень поздно, уже после 12 часов дня. Заниматься особенно нечем, так я и не тороплюсь. Скучаю, конечно, но справляюсь!

– А социальные службы? Какую-то помощь оказывают?

– Да ну, о чем вы! Когда была на освидетельствовании по инвалидности, написали, что в помощи со стороны не нуждаюсь. Я написала заявление, что не согласна с выводами комиссии, меня отправили на вторую комиссию. Но мне все равно не дали первую группу инвалидности.

– Так вы же ходить почти не можете…

– Ну а кого это интересует? Наверное, если бы была одна онкология, и меня на эту комиссию направили из онкологии, наверное, немного иначе отнеслись бы. Но у меня еще два других диагноза: полинейропатия диффузная, когда постепенно отказывают руки-ноги, и диабет. 

Нужно подтверждать постоянно эти диагнозы, по поликлиникам ходить, чтобы врачи делали записи в карточках. А как я туда буду ходить, если из дома одна выйти не могу?

После облучения у меня и речь немного нарушилась, и слух. В общем, свои последствия все это имеет…

Конечно, я устала, чего греха таить! Но ничего, как-то справляюсь. Другой раз посмотрю: люди рождаются без рук, и картины рисуют! Живут! 

Вот и я стараюсь не жаловаться.

И жить.

Вопреки всему.
 
Теги: Минск
 
 
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Мать насильственно пропавшего телеоператора Дмитрия Завадского уже несколько лет прикована к инвалидному креслу, но до сих пор у властей не нашлось денег, чтобы...
 
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