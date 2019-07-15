







в начале июля тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что в городе Сфакс на востоке Туниса по подозрению в шпионаже задержаны двое граждан Беларуси 40 лет . Они прибыли в Тунис 30 мая, в Сфакс они приехали 24 июня. Напомним,. Они прибыли в Тунис 30 мая, в Сфакс они приехали 24 июня.





Подозреваемые более двух недель находились в одном из отелей города и отказывались пускать персонал гостиницы в свой номер. Администрация отеля вызвала полицию, но правоохранители решили сразу не задерживать подозреваемых, а следили за ними на протяжении двух недель.





Когда пришли с обыском, в номере были найдены компьютеры, мобильные телефоны, электронные чипы и другое техническое оборудование, а также украинские, польские и мальдивские паспорта. Все вещи были изъяты МВД Туниса.





Государственный обвинитель распорядился начать судебное расследование в отношении двух подозреваемых. Их обвиняют по статье 60 Уголовного кодекса, наказание по которой предусматривает в том числе и смертную казнь.









В МИД Беларуси о задержании знают, но официально о причинах тунисская сторона их до сих пор не уведомила.



