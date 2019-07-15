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Странная история: Тунис не уведомил Беларусь о задержании "шпионов"
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси не получал официальных уведомлений о причинах задержания белорусских граждан в Тунисе.
Напомним,
Подозреваемые более двух недель находились в одном из отелей города и отказывались пускать персонал гостиницы в свой номер. Администрация отеля вызвала полицию, но правоохранители решили сразу не задерживать подозреваемых, а следили за ними на протяжении двух недель.
Когда пришли с обыском, в номере были найдены компьютеры, мобильные телефоны, электронные чипы и другое техническое оборудование, а также украинские, польские и мальдивские паспорта. Все вещи были изъяты МВД Туниса.
Государственный обвинитель распорядился начать судебное расследование в отношении двух подозреваемых. Их обвиняют по статье 60 Уголовного кодекса, наказание по которой предусматривает в том числе и смертную казнь.
В МИД Беларуси о задержании знают, но официально о причинах тунисская сторона их до сих пор не уведомила.
— У нас есть рабочая информация о том, что в Тунисе задержаны двое граждан Беларуси. Консульская служба с этими сведениями активно работает. Никакие официальные уведомления о причинах либо иных аспектах задержания до сих пор нами не получены, — рассказали
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МИД Беларуси не получал официальных уведомлений о причинах задержания белорусских граждан в Тунисе.
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