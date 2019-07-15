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Гигантскую медузу обнаружили у побережья Британии
Источник материала: Интерфакс
Огромную медузу обнаружили вблизи побережья графства Корноулл в Великобритании, сообщила биолог Лизи Дейли в своем Twitter.
"Ого! Мы ныряли под воду в Фалмуте, чтобы завершить проект #WildoceanWeek, и встретили эту гигантскую медузу-корнерота! Какой замечательный способ завершить это морское приключение среди дикой природы!", - написала она.
Медузы-корнероты обычно выбирают для своей жизни более теплые прибрежные воды и могут вымываться ближе к берегу в мае или июне, но такой размер морского обитателя удивил даже биолога с большим опытом.
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Огромную медузу обнаружили вблизи побережья графства Корноулл в Великобритании, сообщила биолог Лизи Дейли в своем Twitter. "Ого! Мы ныряли под воду в Фалмуте, чтобы...
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