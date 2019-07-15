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Смертность от ВИЧ в мире снизилась на треть за прошедшие восемь лет – ООН

16.07.2019 14:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В 2018 году от ВИЧ-инфекции в мире скончались около 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в опубликованном во вторник докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Согласно данным ежегодного доклада, трое из пяти ВИЧ-инфицированных людей - 23,3 млн из 37,9 млн человек - получают антиретровирусную терапию. Это означает, что они больше не могут передать вирус.

При этом, отмечается, что количество новых ВИЧ-инфицированных по сравнению с предыдущими годами находится на стабильном уровне - 1,7 млн.

днако, несмотря на то, что в Южной и Восточной Африке, регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, смертность сократилась, в Восточной Европе число скончавшихся возросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.

Также UNAIDS обеспокоена сокращением финансирования. В 2018 году на программу борьбы со ВИЧ было потрачено $19 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем сумма, которая потребуется в 2020 год

 
 
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В 2018 году от ВИЧ-инфекции в мире скончались около 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в опубликованном во вторник докладе Объединенной...
 
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