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Женский одиночный любительский турнир по теннису пройдет в Минске
Источник материала: Интерфакс
Женский одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger пройдет в Минске 20-27 июля.
Заявки на турнир принимаются до: 19.07 до 12:00.
Вступительный взнос: Br15 с основного турнира.
Заявку на турнир можно оставить на официальном сайте:
Вход для зрителей свободный.
Партнеры турнира:
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Женский одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger пройдет в Минске 20-27 июля. Место проведения: г. Минск, ул. Даумана 23. ⠀ Покрытие...
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