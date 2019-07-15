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Женский одиночный любительский турнир по теннису пройдет в Минске

16.07.2019 14:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Женский одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger пройдет в Минске 20-27 июля.

Женский одиночный любительский турнир по теннису пройдет в Минске
Место проведения: г. Минск, ул. Даумана 23.

Покрытие кортов: грунт.

Сроки проведения:
19.07 — жеребьевка;
20-27.07 — основной турнир.

Заявки на турнир принимаются до: 19.07 до 12:00.

Вступительный взнос: Br15 с основного турнира.

Заявку на турнир можно оставить на официальном сайте: https://tennis-minsk.by/tournaments/42/ либо по телефону +375 33 331-95-00 (Viber/Telegram). 

Вход для зрителей свободный.

Партнеры турнира:

Сеть магазинов "Соседи"
СООО "ДрайвМоторс", официальный дилер Ниссан на территории РБ
Парк активного отдыха "0.67"
Питьевая вода "Боровая"

 
Теги: Минск
 
 
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Женский одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger пройдет в Минске 20-27 июля. Место проведения: г. Минск, ул. Даумана 23. ⠀ Покрытие...
 
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