МАЗы преодолели «Шелковый путь» в первой десятке

Источник материала: Tut.by

Белорусские экипажи завершили ралли-рейд «Шелковый путь» в первой десятке. Последний этап наши гонщики преодолели на высокой скорости и без происшествий, заняв третье и четвертое места, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Последний спецучасток длиной 255 км проходил через ущелья и горные плато, после чего экипажи выехали на равнинную местность. Большая часть маршрута пролегала по быстрым извилистым участкам, которые МАЗы преодолели без каких-либо трудностей.

МАЗ Александра Василевского показал четвертое время на этапе, а в общем зачете занял шестую позицию с отставанием в 5 часов 17 минут. Первые три строчки облюбовали российские экипажи, чемпионом марафона стал Антон Шибалов. Алексей Вишневский финишировал в последнем заезде третьим. В «абсолюте» белорусский экипаж оказался на восьмой строчке.





Белорусы лидировали на «Шелковом пути» большую часть гонки. Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича с солидным отрывом возглавлял турнирную таблицу вплоть до начала восьмого этапа, заставляя КамАЗы и другие экипажи нервничать и допускать ошибки . Белорусы записали на свой счет четыре победы на этапах .

Однако судьбоносный промах допустил и сам Вязович, взбираясь на дюну в пустыне Гоби. Капотный грузовик на высокой скорости покорил песчаную горку и вылетел с «трамплина», после чего перевернулся , встал на колеса и даже спокойно поехал дальше. Но удар и повреждения оказались слишком серьезными, чтобы безопасно продолжать путь. Экипаж принял тяжелое решение сойти с гонки и, несмотря на заметное лидерство, был вынужден подарить победу соперникам.





В то же время гонку можно назвать знаковой для «МАЗ-СПОРТавто». Впервые на ралли международного уровня белорусы навязали борьбу многократным чемпионам. Ситуация изменилась кардинально: если раньше белорусы шли за россиянами, набираясь опыта, то сейчас КамАЗы с трудом догоняют МАЗы.

Ралли-рейд «Шелковый путь» прошел с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартовала гонка в Иркутске, а финишировала в Дуньхуане. Трасса представляла собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составил 5 тыс. км, из которых половина пришлась на спецучастки.