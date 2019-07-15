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МАЗы преодолели «Шелковый путь» в первой десятке
Источник материала: Tut.by
Белорусские экипажи завершили ралли-рейд «Шелковый путь» в первой десятке. Последний этап наши гонщики преодолели на высокой скорости и без происшествий, заняв третье и четвертое места, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».
Последний спецучасток длиной 255 км проходил через ущелья и горные плато, после чего экипажи выехали на равнинную местность. Большая часть маршрута пролегала по быстрым извилистым участкам, которые МАЗы преодолели без каких-либо трудностей.
МАЗ Александра Василевского показал четвертое время на этапе, а в общем зачете занял шестую позицию с отставанием в 5 часов 17 минут. Первые три строчки облюбовали российские экипажи, чемпионом марафона стал Антон Шибалов. Алексей Вишневский финишировал в последнем заезде третьим. В «абсолюте» белорусский экипаж оказался на восьмой строчке.
Белорусы
Однако судьбоносный промах допустил и сам Вязович, взбираясь на дюну в пустыне Гоби. Капотный грузовик на высокой скорости покорил песчаную горку и вылетел с «трамплина», после чего
В то же время гонку можно назвать знаковой для «МАЗ-СПОРТавто». Впервые на ралли международного уровня белорусы навязали борьбу многократным чемпионам. Ситуация изменилась кардинально: если раньше белорусы шли за россиянами, набираясь опыта, то сейчас КамАЗы с трудом догоняют МАЗы.
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Последний этап наши гонщики преодолели на высокой скорости и без происшествий, заняв третье и четвертое места.
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