Политика и рыбный соус: обнаружено древнейшее письмо, написанное христианином

Источник материала: Tut.by

Самое древнее письмо христианина обнаружили в Базельском университете. Оно датировано 230-м годом нашей эры и, таким образом, старше, чем все ранее известные христианские документальные свидетельства из римского Египта. Об этом сообщается на сайте самого университета.



Фото: Базельский университет

В письме описываются повседневные семейные вопросы. И тем не менее оно по-своему уникально, так как дает ценную информацию о жизни первых христиан в Римской империи.

Человек по имени Арриан более чем 1700 лет назад написал своему брату Павлу. В частности, он пишет, что к ним собирается некий Менибиос, говорит, что «Гераклидаса назначили в городской совет», а также напоминает о гимназии и просит прислать ему «соус из печени рыбы». В конце он использует фразу «молюсь, чтобы вы преуспели в Господе».

Эта фраза, по мнению ученых, не оставляет сомнений, что автор был христианином. Судя по контексту, она использовалась как nomen sacrum или «да святится имя твое».

Благодаря обширному просопографическому исследованию ученые смогли проследить папирус до 230-х годов нашей эры. Это делает письмо как минимум на 40−50 лет старше всех других известных христианских документальных писем во всем мире. Также очевидно, что Арриан и его брат Павел явно были молодыми и образованными сыновьями местной элиты. А значит, не соответствуют стереотипному представлению о ранних христианах как о бедных людях, которые подвергались преследованиями со стороны Римской империи.

Местоположение папируса также было успешно восстановлено: оно происходит из деревни Тедельфия в центральном Египте и принадлежит архиву Геронина (Heroninus), крупнейшему архиву папирусов римских времен.

Сейчас папирус можно почитать в электронном виде на сайте Papyri.info .