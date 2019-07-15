Лунное затмение в Беларуси можно увидеть ночью 17 июля

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня в Беларуси пройдет частное лунное затмение, сообщает сайт Astrobel.ru.

Помимо нашей страны, лунное затмение смогут наблюдать в Африке, Австралии, Индонезии и Южной Америке. Кроме этого, насладиться астрономическим явлением смогут и жители большей части России.

В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли. Половина спутника нашей планеты окажется скрытой, а другая будет подсвечиваться Солнцем. Диск Луны спрячется в тени на 65%. По мере окончания затмения, весь процесс повторится в обратном порядке.

Жители Беларуси смогут увидеть лунное затмение вечером 16 июля, когда взойдет Луна. Постепенно спутник уйдет в тень Земли. Около 10 часов вечера начнется полутеневое затмение, а ближе к 11 часам вечера - частное лунное затмение. Своего пика астрономическое явление достигнет в 00.31. Проход Луны через тень Земли завершится ближе к трем часам ночи.