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Лунное затмение в Беларуси можно увидеть ночью 17 июля

16.07.2019 15:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лунное затмение в Беларуси можно увидеть ночью 17 июля
Фото из открытых источников

Сегодня в Беларуси пройдет частное лунное затмение, сообщает сайт Astrobel.ru.

Лунное затмение в Беларуси можно увидеть ночью 17 июля Великая миссия «Аполлона-11». Как американцы покорили Луну

Помимо нашей страны, лунное затмение смогут наблюдать в Африке, Австралии, Индонезии и Южной Америке. Кроме этого, насладиться астрономическим явлением смогут и жители большей части России.

В ночь с 16 на 17 июля Луна частично войдет в тень Земли. Половина спутника нашей планеты окажется скрытой, а другая будет подсвечиваться Солнцем. Диск Луны спрячется в тени на 65%. По мере окончания затмения, весь процесс повторится в обратном порядке.

Жители Беларуси смогут увидеть лунное затмение вечером 16 июля, когда взойдет Луна. Постепенно спутник уйдет в тень Земли. Около 10 часов вечера начнется полутеневое затмение, а ближе к 11 часам вечера - частное лунное затмение. Своего пика астрономическое явление достигнет в 00.31. Проход Луны через тень Земли завершится ближе к трем часам ночи.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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