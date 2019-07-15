Минские студенты развозили по городу психотропы на каршеринге

Источник материала: KYKY

Студенты минского вуза пользовались каршерингом, чтобы развозить психотропы по городу и делать «закладки». Их задержали. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На сбыте наркотиков попались двое парней – одному 18, а второму 17 лет. Как выяснило следствие, студенты почти месяц назад устроились на работу в интернет-магазин по продаже веществ. Они развозили товар по всему Минску и прятали его в тайниках, в чем им помогал каршеринг: парни разъезжали на арендованной машине. А расфасовывали психотропы у себя дома.

Парней арестовали во время попытки сделать очередную «закладку» на улице Шаранговича. Милиционеры проверили автомобиль, на котором приехали молодые люди, и обнаружили в салоне рюкзак, а в нем – 180 закладок с порошком. Позже эксперты установили, что в состав этого вещества входит наркотик альфа-PVP общим весом около 80 граммов.

Оперативники выяснили, что за месяц студенты успели сделать примерно сотню «закладок» в минских районах. Материалы дела передали СК: отмечается, что действия парней попадают под «наркотическую» статью и чреваты тюремным сроком до 15 лет.

Фото обложки: Райан Шуде.