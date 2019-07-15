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Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации
Источник материала: СТВ
В редакцию программы
Женщина уверяет: жуткая вонь появилась после того, как помещение бывшего банка на цокольном этаже взяли в аренду предприниматели.
Вдыхать амбре отходов жизнедеятельности целого подъезда не намерен и новоиспеченный арендатор цокольного этажа. Со слов мужчины, поначалу здесь планировали разместить медучреждение.
Медики заселяться в зловонную клоаку не спешат. Корреспонденты нашей программы уверяют: уже на подступах к месту ЧП от едкого запаха слезятся глаза. Внутри самого помещения любому нормальному человеку потребуется противогаз.
Экскременты через край: залитый пол, кажется, навсегда потерял свой естественный цвет, а тошнотворный запах не оставляет никаких шансов задержаться здесь. Долгое время жильцы не догадывались – что на самом деле скрывают эти половицы.
В местном ЖЭУ – уверяют корреспонденты нашей программы – про зловонный запах знают не понаслышке.
Корреспондентам СТВ выяснить, кто виноват и что делать, оказалось задачей не из легких:
Станислав Кутовский, главный инженер КУП «ЖЭУ-3 Партизанского района г. Минска»:
Со слов главного инженера ЖЭУ, новые коммуникации, а с ними и чистый воздух, появятся в доме не раньше чем через 2-3 недели.
Сдержат ли слово коммунальщики и когда жильцы вернутся в собственные квартиры, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием сюжета.
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Экскременты через край: жильцы дома на Кошевого, 9 задыхаются от зловония из-за неисправной канализации
В редакцию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по ул. Кошевого, 9. Вот уже которую неделю жильцы первых этажей ощущают в квартирах едкий запах...
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