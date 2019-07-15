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Сколько будет длиться лунное затмение 16 июля?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Частичное лунное затмение будут наблюдать жители Беларуси в ночь с 16 на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно начнется в наших широтах в вечернее время, когда спутник Земли взойдет из-под юго-восточного горизонта.
Общая продолжительность астрономического явления 5 часов 34 минуты. Отсчет будет вестись от момента вхождения Луны в полутень Земли и до выхода из нее.
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Новости Беларуси. Частичное лунное затмение будут наблюдать жители Беларуси в ночь с 16 на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лунное затмение в...
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