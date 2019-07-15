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Президент Беларуси вручил орден Почёта губернатору Приморского края России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем России. Эта тема 16 июля звучала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона Олегом Кожемяко. Перед началом официального разговора за личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией Президент в торжественной обстановке лично вручил губернатору высокую награду – орден Почета.
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Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем России. Эта тема 16 июля звучала во Дворце Независимости, сообщили в...
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