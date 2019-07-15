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Президент Беларуси вручил орден Почёта губернатору Приморского края России

16.07.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем России. Эта тема 16 июля звучала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вручил орден Почёта губернатору Приморского края России

Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона Олегом Кожемяко. Перед началом официального разговора за личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией Президент в торжественной обстановке лично вручил губернатору высокую награду – орден Почета.

Президент Беларуси вручил орден Почёта губернатору Приморского края России

Люди в материале: Александр Лукашенко, Олег Кожемяко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем России. Эта тема 16 июля звучала во Дворце Независимости, сообщили в...
 
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