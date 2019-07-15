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Олег Кожемяко: «Будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь»

16.07.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приморье России – богатый на полезные ископаемые край. Для их добычи активно используется наша карьерная техника, и в этом направлении мы тоже рассчитываем на увеличение поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кожемяко: «Будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь»

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Тот фундамент, который был создан за предыдущие годы, сейчас будет реализовываться на территории Приморья. Конечно, это направление по реализации продукции сельского хозяйства. Мы расширим эту линейку, будут созданы и торговые дома в крупных городах, по районам. Это направление по сборке лифтов – то, что мы вчера осмотрели. С нами была представлена горнорудная компания, которая использует сегодня БелАЗы.

Поэтому все, что было наработано нами в предыдущие годы, я думаю, будет реализовываться на территории Приморья, будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь.

Основа экспорта в Приморский край – грузовые автомобили, шины и продукты питания. Импортируем оборудование и технику.

Олег Кожемяко: «Будет увеличиваться товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь»

Беларусь и Россию объединяет не только экономическое сотрудничество: общая память о героях Великой Отечественной войны – это то, что бережно хранят наши народы. Утро у делегации из Приморского края началось с церемонии на площади Победы. Губернатор Олег Кожемяко в сопровождении роты почетного караула возложил венок к монументу. Цветы легли к Вечному огню.

Люди в материале: Олег Кожемяко
 
 
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Новости Беларуси. Приморье России – богатый на полезные ископаемые край. Для их добычи активно используется наша карьерная техника, и в этом направлении мы тоже...
 
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