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В Барановичах был «заминирован» железнодорожный вокзал. Подозреваемый задержан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого утра в Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал.
Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия выезжала СОГ, сотрудники ОВДТ. Установлено, что звонок поступил с таксофона. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.
В ходе обследования вокзала и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.
Подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний мужчина.
Весной 2019 года в Минске было возбуждено уголовное дело по факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы.
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Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого утра в Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал. Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия...
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