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В Барановичах был «заминирован» железнодорожный вокзал. Подозреваемый задержан

16.07.2019 14:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого утра в Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал.

Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия выезжала СОГ, сотрудники ОВДТ. Установлено, что звонок поступил с таксофона. Из здания вокзала были эвакуированы 70 человек.

В Барановичах был «заминирован» железнодорожный вокзал. Подозреваемый задержан
Фото: МВД Беларуси

В ходе обследования вокзала и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний мужчина.

Весной 2019 года в Минске было возбуждено уголовное дело по факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы.

Злоумышленник сообщил о минировании по электронной почте – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого утра в Барановичах «заминировали» железнодорожный вокзал. Как сообщает МВД Беларуси, к месту происшествия...
 
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