Американцы назвали пять самых быстрых самолетов

Американское издание We Are The Mighty составило свой топ-5 самых быстрых самолетов в мире. Большую часть списка заняли советские истребители и перехватчики, остальные места получили американцы. Характерно, что в топе практически нет новейших разработок: большая часть самолетов поднялась в воздух еще во времена Холодной войны.

5 место. Су-27, СССР



Фото: topwar.ru

Тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 может развивать скорость в 2500 километров в час на высоте 11 тысяч метров (We Are The Mighty указывает скорость в 2496 миль в час или 4017 километров в час, но это очевидная ошибка). В первый раз самолет полетел в 1977 году, а на вооружение встал в 1985 году. Одной из функций тяжелого самолета было перехватывать цели в глубине территории противника и противостоять американскому истребителю F15 — тоже одному из самых скоростных самолетов мира. Потому характеристики Су-27 вполне впечатляют. Кстати, США располагают четырьмя такими истребителями, используемыми для обучения летчиков.

4 место. МиГ-31, СССР



МИГ-31. Фото: telegrafist.org

Истребитель-перехватчик МиГ-31 несколько старше, чем Су-27, и именно он стал первым советским самолетом четвертого поколения. Это двухместная вариация самолета МиГ-25, который, кстати, тоже есть в этом топе.

В первый раз 31-й поднялся в воздух в 1975 году, а на боевое дежурство заступил шестью годами позже. Главной функцией истребителя было перехватывать и уничтожать воздушные цели на различных высотах, включая даже спутники. Скорость на большой высоте почти в три раза превышает скорость звука (3400 километров в час). We Are The Mighty пишет: «Если вы попытаетесь преследовать самолет Blackbird SR-71 , то вызывайте МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“». Учитывая огромную скорость истребителя, его прозвище по классификации НАТО «Foxhound» (лисья гончая) вполне оправдано.

3 место. F-15E Strike Eagle, США



Фото: wikipedia.org

Strike Eagle («Ударный орел») — модификация одного из самых успешных самолетов в истории — F-15 Eagle. Если последний является истребителем завоевания господства в воздухе, то «Ударный орел» переоборудован как истребитель-бомбардировщик и способен работать по целям на поверхности земли. Первый полет самолета состоялся в 1986 году, а на большой высоте он может развивать огромную скорость в 2,5 Маха или в 2655 километров в час.

Правда, издание «награждает» его в полтора раза большей скоростью в 4854 км/ч, но это, видимо, ошибка — как мы помним, для Су-27 We Are The Mighty также указало завышенную скорость. В отличие от базового F-15, Strike Eagle практически никогда не участвовал в воздушных боях.

2 место. МиГ-25, СССР



Фото: wikipedia.org

Как и МиГ-31, это высотный перехватчик, который умеет летать на огромных скоростях. Это самый «пожилой» самолет в списке: первые его полеты начались еще в 60-х годах. Задачей истребителя было перехватывать бомбардировщики и разведчики, скорость которых составляла порядка 3 Маха (около 3500 км/ч) на высотах вплоть до 25 километров. Конструкторы с задачей справились, и самолет заступил на вооружение.

В наше время в большинстве стран МиГ-25 уже не эксплуатируется, осталось лишь несколько государств, которые еще используют его. Зато на нем поставлен абсолютный рекорд по высоте полета: в 1977 году летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на фантастические 37 километров.

К слову, погиб Федотов на МиГ-31 — вариации 25-го. Максимальная скорость самолета превышает 3400 километров в час.

1 место. Boeing X-37, США



Фото: wikipedia.org

Оригинальный выбор. Во-первых, это беспилотник, а до сих пор не утихли споры, можно ли считать БПЛА самолетами. Во-вторых, все прочие летательные аппараты из списка являются реальными боевыми самолетами, выпускаемыми крупной серией, а количество выпущенных X-37 составляет, по имеющимся сведениям, менее пяти. Зато скорость этого орбитального летательного аппарата оставляет далеко позади всех остальных конкурентов. После возвращения из космического пространства «орбитальный самолет» входит в атмосферу Земли со средней скоростью в 16 раз быстрее скорости звука — больше 18 000 километров в час!

На сегодняшний день его удел — испытывать технологии будущего, он летает на совершенно недосягаемых для прочих самолетов высотах в 200, 300, 500 километров и выше. В принципе, идею орбитальных самолетов уже когда-то пытались развивать и в СССР, и в США , но уже полвека назад к ней потеряли интерес. Возможно, современные технологии и композитные материалы позволят сделать их перспективными вновь — к примеру, если их удачная обкатка позволит сделать доставку людей и грузов в космос в разы дешевле, чем у ракет.

В список издания явно не вошли перспективные и выведенные из эксплуатации самолеты — такие, как упомянутый выше Lockheed SR-71 Blackbird. Возможно, если бы их «пустили» в топ, то он бы получился совершенно другим.