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Глеб Павловский: Беларусь Лукашенко невозможно объединить с Россией Путина
Источник материала: Партизан
Известный российский публицист, советник президентов Глеб Павловский объяснил, почему нельзя объединить два государства при их нынешних правителях.
20 июля исполнится 25 лет со дня первой инаугурации бессменного руководителя Беларуси. Как управляемая Лукашенко Беларусь и он сам повлияли на Россию за эти четверть века? Радио
Глеба Павловского, российского публициста, издателя, политолога, в 1996-2011 годах - политического консультанта российских президентов. В начале нулевых его ьакже называли главным идеологом путинской системы.
Павловский: Беларусь, какой она сформировалась за годы правления Александра Лукашенко, невозможно интегрировать с РФ, которая, условно говоря, сформированная за 20 лет Путиным. Я не преувеличиваю роль личности, так как личность, как правило, не может сформировать нацию. Но Лукашенко и Путин выступают как символы определенного мейнстрима, который они формировали и углубляли.
Мне кажется, что разница между национальными формулами этих двух стран исключает на данном этапе, в этом поколении, реальную интеграцию. Разумеется, возможны различные интеграционные проекты и многие из них более или менее удачно работают.
Лукашенко, его личность, его политика, имели колоссальное значение для развития России. Его влияние было амбивалентным: как положительным, так и отрицательным. Он некоторое время был точкой отсчета, символом того, что истеблишмент России не хотел видеть в самой России. Утрированно персонифицированный авторитаризм Лукашенко в 90-е отталкивал российский истеблишмент.
С другой стороны, Лукашенко был определенной электоральной угрозой, которую все время имели в виду. По крайней мере, в 90-е и в начале нулевых, до того, как феномен Путина выдавил конкурентов на этом поле, Лукашенко считался потенциально очень популярной кандидатурой в президенты России.
Это привело к нескольким небольшим кризисам в Москве. Чтобы не допустить возможности для Лукашенко баллотироваться в российские президенты меняли "союзные" документы.
Более глубоко, стратегически, Лукашенко повлиял еще в 90-е годы на стремление Кремля к выходу на глобальную сцену. Доктрина «ближнего зарубежья» была сформирована еще в начале 90-х в окружении министра иностранных дел Андрея Козырева. Она прежде всего имела в виду именно Беларусь.
Глядя на то время с 2019 года, мне кажется, что та доктрина сбила нас с пути, она стала заменой национального развития Российской Федерации.
Путин сейчас и в самой России не очень может отдавать приказы, а уже отдавать их белорусам - тем более. И тем более после украинских событий.
В чем мы разные страны - в том, что Россия за последние десятилетия, и особенно после возвращения Путина в Кремль в 2012 году, сформировалась как глобально ориентированная страна. Нас сбил с толку призрак возможности создать единое государство с Беларусью.
В 90-е Минск вполне серьезно играл в эту игру. Почему? Потому что Лукашенко, безусловно, стал бы президентом этого объединенного государства при тогда еще свободных выборах. А этого не хотели. Но потом возникла альтернатива. И теперь наша альтернатива электорально наверняка сильнее Лукашенко.
Это самый простой уровень несовместимости. И мы видим, как работает этот уровень несовместимости лиц.
Я помню, разговаривал с Александром Григорьевичем лет 10 назад и он тогда говорил, что белорусы - народ-партизан. Он много раз и позже это повторял. И что так просто Беларусь свою независимость не отдаст.
Я не очень представляю себе его во главе партизан, но реальная проблема для Кремля в этом есть.
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Известный российский публицист, советник президентов Глеб Павловский объяснил, почему нельзя объединить два государства при их нынешних правителях.
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