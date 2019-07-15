Глава МИД Украины: Минск сегодня не работает

replyua.net , ссылаясь на «Крым.Реалии». Так пишет, ссылаясь на «Крым.Реалии».





Павел Климкин заявил, что Россия убила В этом он винит Российскую Федерацию.заявил, что Россия убила Минск ещё тогда, когда прибегла к выдаче российских паспортов на территории Донбасса и, собственно, сделал попытки внедрить данный процесс по всей Украине.





Министр иностранных дел отметил, что на данный момент существуют Минские соглашения. Однако они категорически не выполняются. И всё из-за того, что стороны не наработали последовательность их выполнения.





Кроме того, отсутствовало обсуждение критериев оценки реализации пунктов соглашения. Согласно мнению Павла Климкина, всё вышеуказанное и стало причиной отсутствия конкретных результатов 18-часовых переговоров.





«Сегодня нужно построить логику дальнейших шагов, чтобы они были привязаны к пространству и ко времени», - говорит министр иностранных дел Украины.









Ранее Павел Климкин призвал Владимира Зеленского отказаться от ведения переговоров с Владимиром Путины «тет-а-тет». Он отметил, что в данном случае очень важна именно работа команды.