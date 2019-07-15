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Евро обвалился дальше некуда

16.07.2019 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль уже второй день подряд укрепляется к евро и доллару. Российский рубль незначительно подорожал, но это не спасло корзину валют от снижения на 0,04%.

Курс доллара снизился всего на 0,0001 рубля до 2,0309 BYN/USD. Доллар оказался на минимуме с 8 августа 2018 года (342 дня).

Курс евро упал на 0,0063 рубля и сделал это уже одиннадцатый раз подряд, оказавшись на отметке 2,2847 BYN/EUR.

Если ещё вчера евро был минимуме за 12 месяцев (367 дней), то уже сегодня он рухнул на минимум почти за 23 месяца (690 дней). Европейская валюта дешевела на всех июльских торгах и потеряла в сумме уже 0,0404 BYN.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0007 рубля до 3,2347 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 14 дней.


Россия

Центробанк РФ ещё раз снизил официальный курс доллара на завтра на 2 копейки до 62,8129 российских рублей, а официальный курс евро упал на 18 копеек до 70,6771 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль уже второй день подряд укрепляется к евро и доллару. Российский рубль незначительно подорожал, но это не спасло корзину валют от снижения на 0,04%.
 
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