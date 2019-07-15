Россельхознадзор не исключает, что возобновит поставки белорусских яблок

Источник материала: Ежедневник





Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок после инспекции производителей, сообщила служба.

По просьбе белорусской стороны должностные лица Россельхознадзора с 15 по 20 июля осуществляют визит в Беларусь, где проводят оценку производственных мощностей ряда предприятий.

В списке 11 производителей: ФХ "Лиголь", ФХ "Новый Сад", ФХ "ВСК Сад", КФХ "Устымчук Н.Н.", РУП "Толочинский консервный завод", СУП "Радуньское", ГСХУ "ЛСС", СПК имени И.П. Сенько, СПК "Прогресс-Вертилишки", ПК имени В.И. Кремко и СПК имени Деньщикова.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов, предупреждала служба. Кроме того, Россельхознадзор обращался в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться в "серых" схемах поставок в РФ продукции растениеводства из Беларуси.

