ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор не исключает, что возобновит поставки белорусских яблок

16.07.2019 15:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор не исключает, что возобновит поставки белорусских яблок

Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок после инспекции производителей, сообщила служба.

По просьбе белорусской стороны должностные лица Россельхознадзора с 15 по 20 июля осуществляют визит в Беларусь, где проводят оценку производственных мощностей ряда предприятий.

В списке 11 производителей: ФХ "Лиголь", ФХ "Новый Сад", ФХ "ВСК Сад", КФХ "Устымчук Н.Н.", РУП "Толочинский консервный завод", СУП "Радуньское", ГСХУ "ЛСС", СПК имени И.П. Сенько, СПК "Прогресс-Вертилишки", ПК имени В.И. Кремко и СПК имени Деньщикова.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов, предупреждала служба. Кроме того, Россельхознадзор обращался в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться в "серых" схемах поставок в РФ продукции растениеводства из Беларуси.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок после инспекции производителей, сообщила служба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американцы назвали пять самых быстрых самолетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика