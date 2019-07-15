75 мирных лет в городе над Неманом. Гродно празднует день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Вороновская газета





Под позывные оркестра у памятника погибшим воинам и партизанам в парке имени Жилибера собрались участники торжественного митинга, посвященного дню освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. 16 июля, ровно 75 лет назад, город освободили войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В этот день им салютовала Москва двадцатью артиллерийским залпами из 224 орудий.









17-ти частям и соединениям приказом Верховного Главнокомандующего были присвоены почетные наименования «Гродненские». Неимоверной ценой досталась победа нашему городу: его оккупация продолжалась 1111 дней и ночей, за это время фашисты уничтожили более 50 тысяч горожан.





Среди гостей праздника особенное, почетное место у ветеранов Великой Отечественной войны Зинаиды Тимофеевны Судаковой, Елены Павловны Юровой, Алексея Михайловича Кузнецова, Николая Михайловича Шишкова. Поздравить любимый город со вторым рождением пришли заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, управляющий делами облисполкома Игорь Попов, руководство города, представители общественных объединений и организаций, предприятий и учреждений.







– Для нас, гродненцев, 16 июля – священная дата. Каждый раз, склоняя голову у Вечного огня, мы чтим великий подвиг тех, кто ушел в бессмертие. Их имена живут в названиях улиц и школ, пограничных застав и музеев, – обратился к участникам митинга председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Быть наследниками победителей – не только огромная честь, но и большая ответственность: нам продолжать славные традиции наших отцов, дедов и прадедов, своим трудом преумножать славу Принеманского края.







От имени ветеранов Великой Отечественной войны участников торжественного митинга поздравила освободительница города Гродно, фронтовая медсестра Зинаида Судакова.

Город над Неманом расцветает и хорошеет с каждым годом: на карте Гродно появляются новые жилые микрорайоны, объекты социальной сферы и торговли, зоны отдыха горожан. К новому учебному году свои двери откроет одна из самых больших общеобразовательных школ в стране – в микрорайоне Ольшанка. Здесь же появится амбулатория. Уже начинается реконструкция Дворца культуры и множества других объектов. В честь праздника освобождения Гродно начато движение по реконструируемой улице в микрорайоне Вишневец.

Развивается город и благодаря действию на его территории безвизового режима. За неполных три года Гродно посетили более 200 тысяч иностранных туристов из 70 стран. Наряду с Минском город над Неманом стал еще одним туристическим центром нашей страны.

По доброй традиции в день освобождения Гродно на митинге чествовали родителей, в семье которых родился ребенок – первый среди всех появившихся на свет 16 июля 2019 года. На этот раз поздравления с рождением сына принимали Регина и Александр Предко.

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Моисеевич Сафонов пришел на митинг вместе со своими родными – внучкой и правнучкой.





– Меня направляли в ремесленное училище, но я отказался и выбрал судьбу защитника родины. Воевал в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, участвовал в освобождении Беларуси и Литвы. Прошел боевой путь от Великих Лук до Кенигсберга. После войны нашу часть перевели в Пинск, позже меня направили в Волковыск, а оттуда – в Слоним. Здесь я познакомился со своей супругой, вместе с которой спустя годы мы переехали в Гродно.

Из Сибири приехала навестить дедушку внучка Степана Моисеевича Наталья.

– На днях дедушка пригласил нас с дочкой на митинг, сегодня пришли сюда всей семьей. Праздник очень трогательный и красивый – мы очень ценим мир, который подарили нам ветераны Великой Отечественной войны. Наш дедушка, хоть и не участвовал в освобождении Гродно, прошел в составе танковых войск военными дорогами по северу Беларуси.

Отдавая дань памяти, участники торжественного митинга возложили цветы и венки к памятнику погибшим воинам и партизанам. Ветераны, руководство области и города, юные гродненцы и другие участники митинга пoд звyки мeтpoнoмa почтили память погибших в годы лихолетья минутой молчания.



















Завершился митинг торжественным маршем воинов Гродненского гарнизона.







Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/