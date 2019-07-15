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С ветром наперегонки и по волнам. Под Гродно пройдет чемпионат области по парусному спорту

16.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С ветром наперегонки и по волнам. Под Гродно пройдет чемпионат области по парусному спорту

В агрогородке Озеры на озере Кань пройдет открытый чемпионат области по парусному спорту, посвященный 25-летию со дня образования Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Соревнования проходят в трех категориях. «Оптимист» – те, кто только начинает свой путь в спорте, их лодки меньшего размера. Затем идет категория «Кадет» и еще выше рангом «Lazer». У всех участников общий старт. Задача яхтсменов – пройти все контрольные буи в определенном порядке и вернуться на линию финиша.

С ветром наперегонки и по волнам. Под Гродно пройдет чемпионат области по парусному спорту

Чтобы удачно пройти гонку, нужно правильно ловить ветер. Спортсмены должны не просто чувствовать его, но и становиться предсказателями – знать, куда и с какой силой он подует в следующие минуты, чтобы выбрать правильное направление. Ведь если попадешь в штиль, раскачивать судно и разворачиваться вслед за воздушными потоками нельзя.

С ветром наперегонки и по волнам. Под Гродно пройдет чемпионат области по парусному спорту

Кстати, среди участников чемпионата будет и серебряный призер Кубка мира по парусному спорту гродненец Максим Дягель.

С ветром наперегонки и по волнам. Под Гродно пройдет чемпионат области по парусному спорту

Соревнования будут длиться 3 дня – начнутся заплывы 17 июля в 12.00, тожественное открытие пройдет в этот же день, но в 14.30. Последний соревновательный день – 19 июля.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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В агрогородке Озеры на озере Кань пройдет открытый чемпионат области по парусному спорту, посвященный 25-летию со дня образования Комитета государственного...
 
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