ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

16.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами — тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния (расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси), — откликнемся на любую просьбу», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, для руководителя региона важной задачей является реализация на своей территории какого-то крупного, знакового проекта, который мог бы служить примером и ярко свидетельствовать об эффективности работы губернатора. «Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть», — заверил Президент.

Он отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. «Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса, — подчеркнул глава государства. — Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами».

Президент признался, что внимательно следил за изменениями в карьере Олега Кожемяко, его деятельностью в качестве губернатора Сахалинской и Амурской областей России, а с 2018 года — главы Приморского края. На протяжении всего времени его руководства российскими регионами отношения с Беларусью развивались и складывались продуктивно.

Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России
Олег Кожемяко

В этой связи Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия. «Президенту России я сказал: «Ладно, забрал так забрал нашего человека (имеется в виду переход Олега Кожемяко с поста губернатора Сахалинской области в Приморский край. — Прим. БЕЛТА), но мы и там что-нибудь придумаем, в Приморье». Он ответил: «Я буду рад», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, руководство России высоко оценивает результаты работы Олега Кожемяко в восточных регионах, Владимир Путин приглашал Александра Лукашенко их посетить. «Он меня уже дважды в этом году приглашал побывать на Востоке России и обязательно во Владивостоке, на острове Русский. Он почему-то очень гордится этим островом, и я знаю почему. Многое там было сделано в последнее время. Действительно, Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития», — пояснил он.

Президент еще раз заверил российского губернатора в готовности и дальше поддерживать эффективное сотрудничество. «Знайте, что в Беларуси у вас всегда надежные друзья, при любых отношениях. Какие бы отношения ни складывались между государствами, наши личные отношения и ваши с Беларусью — нерушимы, и мы в любой момент готовы подставить вам плечо», — сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил за оценку совместной деятельности, которая на протяжении многих лет позволяла развивать дальневосточные регионы России. «Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», — сказал губернатор.

Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

В Приморье многие жители своими корнями связаны с Беларусью. «Для нас эта связь неразрывная, она у нас в душе, сердце, поэтому мы будем продолжать делать так, чтобы это было на пользу нашим народам», — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что Беларусь всегда приходила на помощь в трудную минуту, оказывала гуманитарную помощь, в том числе в период наводнения в Амурской области. Кроме того, есть значимые достижения в области развития всестороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в АПК. Он выразил уверенность, что его первая поездка в Беларусь уже в качестве руководителя Приморья позволит наработать дорожную карту и планы, которые будут реализовываться в дальнейшем.-0-

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края Олега КожемякоЛукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и особо отметил его заслуги в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России.
 
 
Приморский край заинтересован в увеличении поставок белорусских товаров — губернаторЛукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

Олег Кожемяко поблагодарил за помощь и поддержку со стороны Беларуси на протяжении всего времени, как он руководит регионами, упомянув, в частности, поставки гуманитарных грузов после наводнения в Амурской области.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС ввел санкции против Турции. Турция ответила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика