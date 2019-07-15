Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами — тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния (расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси), — откликнемся на любую просьбу», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, для руководителя региона важной задачей является реализация на своей территории какого-то крупного, знакового проекта, который мог бы служить примером и ярко свидетельствовать об эффективности работы губернатора. «Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть», — заверил Президент.

Он отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. «Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса, — подчеркнул глава государства. — Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами».

Президент признался, что внимательно следил за изменениями в карьере Олега Кожемяко, его деятельностью в качестве губернатора Сахалинской и Амурской областей России, а с 2018 года — главы Приморского края. На протяжении всего времени его руководства российскими регионами отношения с Беларусью развивались и складывались продуктивно.





Олег Кожемяко

В этой связи Александр Лукашенко выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия. «Президенту России я сказал: «Ладно, забрал так забрал нашего человека (имеется в виду переход Олега Кожемяко с поста губернатора Сахалинской области в Приморский край. — Прим. БЕЛТА), но мы и там что-нибудь придумаем, в Приморье». Он ответил: «Я буду рад», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, руководство России высоко оценивает результаты работы Олега Кожемяко в восточных регионах, Владимир Путин приглашал Александра Лукашенко их посетить. «Он меня уже дважды в этом году приглашал побывать на Востоке России и обязательно во Владивостоке, на острове Русский. Он почему-то очень гордится этим островом, и я знаю почему. Многое там было сделано в последнее время. Действительно, Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития», — пояснил он.

Президент еще раз заверил российского губернатора в готовности и дальше поддерживать эффективное сотрудничество. «Знайте, что в Беларуси у вас всегда надежные друзья, при любых отношениях. Какие бы отношения ни складывались между государствами, наши личные отношения и ваши с Беларусью — нерушимы, и мы в любой момент готовы подставить вам плечо», — сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил за оценку совместной деятельности, которая на протяжении многих лет позволяла развивать дальневосточные регионы России. «Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», — сказал губернатор.





В Приморье многие жители своими корнями связаны с Беларусью. «Для нас эта связь неразрывная, она у нас в душе, сердце, поэтому мы будем продолжать делать так, чтобы это было на пользу нашим народам», — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что Беларусь всегда приходила на помощь в трудную минуту, оказывала гуманитарную помощь, в том числе в период наводнения в Амурской области. Кроме того, есть значимые достижения в области развития всестороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в АПК. Он выразил уверенность, что его первая поездка в Беларусь уже в качестве руководителя Приморья позволит наработать дорожную карту и планы, которые будут реализовываться в дальнейшем.-0-

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края Олега Кожемяко Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и особо отметил его заслуги в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России.

Приморский край заинтересован в увеличении поставок белорусских товаров — губернатор Олег Кожемяко поблагодарил за помощь и поддержку со стороны Беларуси на протяжении всего времени, как он руководит регионами, упомянув, в частности, поставки гуманитарных грузов после наводнения в Амурской области. https://www.belta.by/