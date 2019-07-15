Мастера из Минской области завоевали на «Славянском базаре» пять наград

Источник материала: Слуцк Город

На Международном фестивале искусств «Славянский базар» Минскую область представили 9 мастеров из Клецкого, Узденского, Стародорожского, Логойского, Солигорского и Слуцкого районов. Пять из них вернулись домой с наградами, пишет МЛЫН.BY .

В конкурсе соломоплетения народный мастер Беларуси, руководитель студии декоративно-прикладного искусства «Белорусский сувенир» центра творчества детей и молодежи Солигорского района Раиса Романеня заняла первое место.

Есть в копилке центрального региона и Гран-при. Его в конкурсе мастеров традиционной свистульки «Соловушка-2019» взял Николай Протасеня, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь студии декоративно-прикладного искусства «Копилка» центра творчества детей и молодежи Солигорского района.

Его свистульки небольшого размера, сдержанной цветовой гаммы, хорошо лежат в руке, повторяют образы традиционной игрушки. Не так давно мастер начал создавать жанровые музыкальные игрушки — композиции, состоящие из нескольких свистулек.

Николай Протасеня не только хороший мастер, но и великолепный учитель. Его бывшая ученица Елена Смолич получила диплом 2-й степени.

Еще одно второе место у Ларисы Романович, мастера Квасыницкого центра ремесел Слуцкого района.

Мастер-гончар Логойского районного дома ремесел, мастер мелкой пластики Николай Стрельченко занял третье место.

В нынешнем году в праздниках-конкурсах традиционного народного творчества, включенных в фестивальную программу, приняли участие более сотни мастеров художественных ремесел.

Юлия Гавриленко

Фото cultur.by