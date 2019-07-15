О перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении по договору фрахтования

Источник материала: Асiповiцкi край

Вопрос. Субъект хозяйствования планирует осуществлять деятельность по автомобильной перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении. Требуется ли использовать кассовый суммирующий аппарат при экскурсионных перевозках пассажиров, а также при предоставлении микроавтобуса с водителем в аренду?

Ответ. Пунктом 1 статьи 603 Гражданского кодекса Республики Беларусь определено, что по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Согласно положениям части пятой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, за исключением автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси, выполняются на основании договора фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров.

В соответствии с нормами подпункта 1.17 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, определяемом законодательством.

Порядок приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг определен Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16.

Пунктом 35 вышеназванного Положения определены случаи, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов. Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении в указанном перечне не поименовано.

С учетом изложенного прием наличных денежных средств за оказанные услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении на основании договора фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров должен осуществляться с применением кассового оборудования.

При оплате данных услуг заказчиком в офисе субъекта хозяйствования прием наличных денежных средств также должен осуществляться с применением кассового оборудования.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь

по Могилевской области