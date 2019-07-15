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Белорусы рассказали, какие лекарства покупают за границей, потому что там дешевле

16.07.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав анализирует цены на лекарства, в том числе купленные за границей. Тем, кто покупает препараты в других странах, предложили прислать в комментарии к закрепленной записи на странице Минздрава в Facebook фото упаковки или чека на лекарства, цена на которые ниже, чем в Беларуси. Под постом уже более 240 комментариев.

Белорусы рассказали, какие лекарства покупают за границей, потому что там дешевле

Фото: Reuters

Мы выбрали несколько препаратов, цены на которые у нас и за границей отличаются.

Например, пользователи Facebook пишут на странице Минздрава о том, что покупают в Литве препарат «Небилет». В Беларуси на сайте tabletka.by упаковку из 28 таблеток «Небилет Плюс» предлагают за сумму от 12 до 24,56 рубля. При этом за 12 рублей осталась всего одна упаковка в аптеке города Лельчицы. В Литве упаковка из 90 таблеток стоит 12,46 евро (28 рублей 55 копеек).

Пользователи соцсети указывают швейцарские таблетки «Гептрал». У нас упаковка из 20 таблеток стоит от 63 до 88,28 рубля. В России — 1635 российских рублей, а это 52 рубля 88 копеек.

Среди препаратов указан «Остеогенон» французского производителя «Пьер Фабр». На сайте tabletka.by написано, что за упаковку в 40 таблеток в аптеках предлагают заплатить более 35 рублей. В России, если верить интернет-аптеке piluli.ru, такая же упаковка стоит 721 рубль, а это чуть более 23 белорусских рублей. В Варшаве этот же препарат, если проверить по порталу gdziepolek.pl, будет стоить от 29,90 до 45 злотых. В переводе на белорусские рубли — от 16 рублей 6 копеек до 24 рублей 17 копеек.

Среди препаратов, которые за границей дешевле, чем у нас, французский «Плавикс». У нас упаковка из 14 таблеток по 75 мг каждая пилюля обойдется от 19,90 до 32,90 рубля. В России большая упаковка в 28 таблеток — в 916 российских рублей (29 белорусских рублей 62 копейки). В Варшаве упаковка из 28 таблеток будет стоить от 20, 50 до 90,99 злотых (от 11 до 48,86 рубля). Одна из пользователей Facebook пишет, что в Литве упаковка из 84 таблеток стоит в переводе на наши деньги около 34 рублей.

Среди препаратов указан «Глюкофаж». Упаковка из 30 таблеток по 850 мг стоит у нас от 6,62 до 9,83 рубля. В России такая же упаковка — 132 рубля, а это на наши деньги 4 рубля 27 копеек.

Пользователи пишут о внутриматочной терапевтической системе «Мирена». В Беларуси она стоит от чуть больше 389 рублей до чуть более 457. В Украине женщина купила такую за 2074,4 гривны, а это в переводе 163,62 белорусского рубля.

100 таблеток по 400 мг препарата «Трентал» в Вильнюсе стоят 15,09 евро, это 34,57 рубля. У нас упаковка 20 таблеток стоит от 8,50 до 17,34 рубля.

Также один из комментаторов указал препарат «Детралекс» (Сервье, Франция). У нас упаковка из 60 таблеток стоит от 40 рублей 10 копеек до 57 рублей в зависимости от аптеки, а в Вильнюсе 30 таблеток, что в два раза меньше, чем упаковка, которую продают у нас, — 7,99 евро (18,31 белорусского рубля).

Напомним, после назначения новый министр здравоохранения Владимир Караник одной из главных тем назвал лекарственное обеспечение.

 
 
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