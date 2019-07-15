В Гродно пенсионер сбил уверенного в себе студента (в наушниках). Есть видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Наезд совершен 07 июля около 22 часов на пешеходном переходе вблизи перекрестка улиц Врублевского-Курчатова в г. Гродно.







79-летний водитель "Рено" двигался со стороны улицы Домбровского в направлении БЛК. В этот момент справа по ходу движения по нерегулируемому пешеходному переходу шел 17-летний парень с наушниками в ушах. Участники движения друг друга не заметили, и в результате произошел наезд.

Студента с ушибами и ссадинами ног и рук госпитализировали. В итоге он получил легкие телесные повреждения.