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В Гродно пенсионер сбил уверенного в себе студента (в наушниках). Есть видео
16.07.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Наезд совершен 07 июля около 22 часов на пешеходном переходе вблизи перекрестка улиц Врублевского-Курчатова в г. Гродно.
Студента с ушибами и ссадинами ног и рук госпитализировали. В итоге он получил легкие телесные повреждения.
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