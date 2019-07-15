В соцсетях становится меньшей лайков. Близится ли закат эпохи Instagram?

Источник материала: Ежедневник



фото: artemmazur.ru

Пользователи Instagram борются за внимание поклонников, а не за рекламу детокс-чая. Они очень устали от рекламы.

Аналитическая компания Influencer DB обнаружила, что показатели вовлеченности аудитории Instagram постепенно снижаются. Пользователи Instagram, уставшие от вездесущей рекламы, которая не позволяет отыскать публикации «живых» друзей, похоже, ставят лайки все реже. Вовлеченность аудитории в спонсированные посты упала в этом году до 2,4% (с 4% в 2016-м), пишет РБК . Внимание к постам без финансовой поддержки тоже снизилось — до 1,9% с 4,5%, сообщает Dazed.

Установлена прямая связь между количеством подписчиков и их активностью. Например, инфлюенсерам с более 10 тысячами фолловеров достается 3,6% вовлеченности, в то время как блогерам с числом подписчиков 5–10 тыс. человек внимания оказывают в два раза больше (6,3% вовлеченности). Их соратникам, которые могут похвастаться фолловерами в количестве до 5 тыс. человек, и вовсе достается 8,8% вовлеченности в публикации.

Результаты исследования позволяют предположить, что у инфлюенсеров с небольшим числом подписчиков гораздо больше преданных поклонников. Этот секрет уже известен брендам, которые активно используют микроинфлюенсеров в рекламе своей продукции. Но падение уровней вовлеченности не обязательно означает, что эпоха Instagram заканчивается.

«Я полагаю, что вся "индустрия инфлюенсеров" служит причиной большого стресса и нереалистичных ожиданий для детей и подростков по всему миру, — считает популярная инстаграм-блогер Тора Норман. — И мне бы хотелось увидеть, что будет дальше: либо исчезновение этого феномена, либо расширение его возможностей».

Данные аналитиков Influencer DB могут показаться запутанными, но из них можно сделать вывод, что для главной цели брендов в соцсетях — конвертации влияния на публику в деньги — наступили сложные времена. Проще говоря, пользователи Instagram борются за внимание поклонников, а не за рекламу детокс-чая.