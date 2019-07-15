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Макей уверен в содержательности предстоящих белорусско-российских переговоров в Петербурге
16.07.2019 15:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава МИД Беларуси Владимир Макей выразил уверенность в том, что предстоящая в Санкт-Петербурге белорусско-российская встреча на высшем уровне будет содержательной.
«Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что [белорусско-российская] группа провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты», — цитирует министра
Он добавил, что по некоторым вопросам имеются различные оценки, однако руководитель внешнеполитического ведомства рассчитывает, что в ходе переговоров в Санкт-Петербурге удастся их сблизить и выработать единое понимание процесса дальнейшей интеграции.
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей выразил уверенность в том, что предстоящая в Санкт-Петербурге белорусско-российская встреча на высшем уровне будет...
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