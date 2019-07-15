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Узнали, сколько будет стоить Xiaomi Mi A3 за день до его анонса
Источник материала: Tut.by
Завтра Xiaomi покажет новый смартфон с «чистой» операционной системой Android — Mi A3. Технические характеристики устройства уже известны, а недавно в Сеть попала и цена новинки.
Ориентировочную стоимость гаджета удалось узнать благодаря индийскому инсайдеру Судханшу Амбхоре. По
Напомним: новый Mi A3, скорее всего, станет чем-то средним между
Основная камера окажется тройной, с основным модулем на 48 Мп (f/1.79). Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:
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Официальная презентация устройства пройдет 17 июля.
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