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Узнали, сколько будет стоить Xiaomi Mi A3 за день до его анонса

16.07.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра Xiaomi покажет новый смартфон с «чистой» операционной системой Android — Mi A3. Технические характеристики устройства уже известны, а недавно в Сеть попала и цена новинки.


Фото: Reuters

Ориентировочную стоимость гаджета удалось узнать благодаря индийскому инсайдеру Судханшу Амбхоре. По его информации, версия с 4/64 ГБ будет продаваться за 219 евро, модель с 6/64 ГБ памяти — за 295 евро, 6/128 ГБ — за 335 евро.

Напомним: новый Mi A3, скорее всего, станет чем-то средним между анонсированными недавно в Китае смартфонами CC9 и CC9e. Новинку оснастят экраном на 6,08 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 665, а также батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через порт USB-C.

Основная камера окажется тройной, с основным модулем на 48 Мп (f/1.79). Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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