«Водитель не может сидеть за рулем в 70 лет». Чиновники и депутаты - о повышении пенсионного возраста

Источник материала: Tut.by

Международный валютный фонд советует властям Беларуси повысить пенсионный возраст и взяться за занятость тех, кто старше 55 лет. Иначе сокращение рабочей силы заметно повлияет на нашу экономику. FINANCE.TUT.BY расспросил чиновников и депутатов о том, что они думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста. Тем более президент недавно поручил чиновникам оценить эффективность пенсионной реформы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Пенсионный возраст должен быть одинаков. У нас женщины крепче и живут дольше»

Глава ЦИК Лидия Ермошина уверена, что повышение пенсионного возраста — это неизбежность.

— Мне 66 лет, и я еще работаю. Так что я считаю, что рабочий возраст до 65 лет — это вполне реально и уже применяется большинством наших соседей, по крайней мере, европейских, — говорит Лидия Ермошина. — Возьмем, например, страны Балтии, которые пошли в Евросоюз. Повысился пенсионный возраст и в США: был 66, уже 68. Растет продолжительность жизни, улучшается медицина, люди дольше остаются в трудоспособном состоянии. При этом ухудшается демография, становится меньше тех, кто может работать и обеспечивать пенсионеров. Конечно, повышение пенсионного возраста — это неизбежность, к которой мы тоже придем. Все зависит от того, когда.

По мнению Лидии Ермошиной, к повышению пенсионного возраста нужно подойти дифференцировано.

— Во-первых, я бы сделала пенсионный возраст не таким высоким для женщин, которые родили и воспитали троих детей. А может, даже двоих, с учетом нашей демографической ситуации. В конце концов, мы должны стимулировать рождаемость, и у людей должны быть какие-то дополнительные льготы, — объясняет Лидия Ермошина. — Во-вторых, я бы сократила пенсионный возраст по многим рабочим специальностям. Одно дело работать в кабинете, а другое — на стройке. Поэтому, если люди работают, например, на стройке или на других тяжелых физических работах, пусть это предусматривает какой-то особый стаж, потому что иначе они просто могут не дожить до этой пенсии.

Глава ЦИК также отмечает, что в Беларуси все еще сохраняется очень большая разница между мужским и женским пенсионным возрастом. Поэтому начать стоило бы с их уравнивания, чтобы женщины «психологически к этому привыкли».

— Наверное, это просто советские взгляды, что мужчины крепче, дольше живут, и дольше могут проработать, — считает Лидия Ермошина. — Но жизнь опровергла все, у нас женщины крепче и живут дольше. Хотя, конечно, все зависит от того, какую работу они выполняют. Поэтому, думаю, пенсионный возраст должен быть одинаков. И если идти к дальнейшему повышению, то идти одновременно. Но при тех исключениях, о которых я уже говорила: это прежде всего наличие и воспитание детей и физическая работа.

«Проблемы Фонда соцзащиты одним повышением пенсионного возраста не решить»

— Просто так повышать пенсионный возраст в Беларуси не имеет смысла, — полагает депутат Анна Канопацкая. — Нам необходима структурная концептуальная реформа пенсионной системы. К сожалению, наши власти сегодня просто поднимают пенсионный возраст, ничего не предлагая дополнительно. На мой взгляд, нужен переход на накопительную систему. Человек должен понимать: если он сегодня платит отчисления в Фонд соцзащиты, значит, он получает и пенсию ровно в том размере, на который накопил. А не так как сегодня: платишь ты в Фонд 100 рублей или 1000, пенсии практически равные. Кроме того, мы должны быть и иные возможности накоплений: страхование дополнительной пенсии, различные инвестиционные фонды, облигации, акции, даже те же банковские вклады. Поэтому, с одной стороны, нужна реформа самой пенсионной системы, а с другой стороны, реформа пенсионной системы невозможна без других структурных экономических реформ. Те проблемы , которые сегодня есть у Фонда соцзащиты, простым повышением пенсионного возраста не решить.

Тем не менее, Анна Канопацкая уверена, что даже при переходе на накопительную систему без повышения пенсионного возраста все равно не обойтись.

— Но это должно быть в разумных пределах, — говорит Анна Канопацкая. — Невозможно представить, чтобы тот же водитель сидел за рулем автобуса в 70 лет. Но, с другой стороны, понятно, что здоровые силовики или военные с повышенной пенсией в 40 лет — это тоже ненормально. Поэтому нужно не просто повышать пенсионный возраст для работяг с завода, а проводить структурную реформу пенсионной системы, вместе с реформированием армии, МВД, чтобы те же работники МВД платили взносы в Фонд соцзащиты. Здесь все взаимосвязано.

«Надо шире использовать возможности тех, кто уже достиг пенсионного возраста»

Депутат Ольга Политико считает, что спешить со следующим повышением пенсионного возраста не нужно.

— Мы не так давно повысили пенсионный возраст, полностью этот процесс завершится в 2022 году. Сначала нужно проанализировать результаты уже принятых решений, все продумать и просчитать, спрогнозировать возможные последствия и только после этого предпринимать следующие шаги, — говорит Ольга Политико. — А пока стоит изучать те причины, по которым идет отток рабочей силы , в том числе за границу, и устранять эти причины. Не надо забывать о скрытой безработице и теневой экономике. А еще — шире использовать возможности тех, кто уже достиг пенсионного возраста, в том числе давать возможность желающим получать новую профессию. Также следует шире вовлекать в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями. Надо комплексно решать проблему нехватки трудовых ресурсов.