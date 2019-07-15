300-метровый скрипичный ключ напомнил о старте фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске

Источник материала: Новости Дзержинска

16 июля на одном из полей в Копыльском районе Минской области появилось 300-метровое изображение скрипичного ключа. Таким необычным способом компания velcom | A1 решила пригласить зрителей на минские концерты фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1», первый из которых состоится 20 июля.

В 2019 году фестиваль проводится в пятый раз. Старт юбилейного сезона в Минске компания velcom | А1 решила отметить масштабной акцией. Необычный 300-метровый объект появился на участке площадью в 3 гектара. Появление подобных объектов в мире не редкость. Изучением их природы и установлением происхождения занимаются специалисты-цереологи.

Первый из шести запланированных минских концертов юбилейного фестиваля состоится уже в эту субботу 20 июля. Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова продолжит добрую традицию и откроет новый цикл классических концертов под открытым небом у минской Ратуши.





В исполнении оркестра можно будет услышать произведения известных композиторов разных эпох и стран: от Чайковского до Легара, от Монюшко до Кортеса и от Кальмана до Дунаевского. Бесплатный концерт для всех желающих начнется в 20:30 и продолжится до 23:00.

В честь юбилея фестиваля концерты проходят сразу в пяти областных городах Беларуси: Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Минске. Минская серия «классических суббот» стартует 20 июля и продлится до 31 августа.

Концертная программа «Классики у Ратуши с velcom | A1» в Минске:

20 июля – Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь;

27 июля – Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича;

3 августа – Музыкальная капелла «Сонорус»;

10 августа – Эстонский духовой оркестр «Саксон»;

17 августа – Государственный камерный оркестр Республики Беларусь;

31 августа – Президентский оркестр Республики Беларусь.

Вход на все концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» традиционно бесплатный. Кроме того, velcom | A1 подарит всем желающим дополнительную возможность увидеть все события фестиваля в записи, а минские концерты – также в режиме прямой трансляции. Увидеть выступления музыкантов можно будет при помощи видеосервиса VOKA – на любом устройстве и в сети любого оператора связи.



