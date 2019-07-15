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Лукашенко дал отмашку на финансирование городов-спутников из бюджета Минска

16.07.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ, которым определен механизм направления денег из бюджета Минска на развитие городов-спутников. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Весной мы писали, что столица и область наконец договорились о совместном финансировании развития Смолевичей. Но, как и предполагалось, одним городом-спутником для Мингорисполкома дело не ограничится.

И вот сегодня Лукашенко подписал указ, которым определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках. А это Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск.

Других подробностей пока не сообщается, но ранее говорилось не столько об обязанности Минска финансировать спутники, сколько о предоставлении такой возможности. Ведь до принятия указа согласно законодательству столица не могла вкладываться в спутники из-за того, что они расположены в другой административно-территориальной единице — то есть Минской области.

Кроме того, указом предусмотрено, что разработкой генеральных городов-спутников будет заниматься Миноблисполком.

Напомним, вопрос финансирования городов-спутников — один из самых болезненных в этой теме. Дело в том, что полностью брать на себя это бремя не хочет ни столица, ни область. И тут у каждого своя правда. Область давно настаивала на том, чтобы к этому процессу подключался Мингорисполком, ведь жилье в городах-спутниках строится для минчан. Столичная мэрия в свою очередь не рвалась финансировать спутники. Дело в том, что Минск и так отдает 30% доходной части бюджета на развитие регионов, плюс сам живет в условиях ограниченных средств бюджета.

Но, с другой стороны, теперь столица сможет, например, загрузить свои строительные предприятия работой на территории спутников. Проект указа был согласован со всеми заинтересованными, в том числе с Мингорисполкомом.

 
Теги: Минск
 
 
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Механизм финансирования определен новым указом президента.
 
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