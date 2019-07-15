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Водитель грузовика получил 2,5 года общего режима за погоню со стрельбой в Чечерском районе

16.07.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель грузовика, который спровоцировал погоню со стрельбой в Чечерском районе, получил два с половиной года колонии общего режима. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


15 июля суд Чечерского района признал 24-летнего мужчину виновным в совершении преступления и на основании ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) приговорил к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Автомобиль ЗИЛ конфискован в доход государства, как орудие совершения преступления, принадлежащее обвиняемому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.


Напомним, инцидент произошел рано утром 15 апреля на дороге между деревнями Волосовичи и Полесье. Экипаж ГАИ заметил грузовой автомобиль, который ехал без габаритных огней и ближнего света. Инспекторы решили остановить авто для проверки. По мере приближения стало понятно, почему оно ехало, не включая фар: ЗИЛ-131 был с верхом загружен ломом черного металла.

Включив маячки, гаишники потребовали у водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. При этом во время движения водитель вилял по неширокой дороге из стороны в сторону, чтобы специально создать препятствие для ГАИ.

Требования инспекторов об остановке перевозчик металла игнорировал, не дали эффекта и четыре предупредительных выстрела — и сотрудники ГАИ решили стрелять по колесам и в радиатор охлаждения. Только после этого ЗИЛ остановился.

За рулем грузовика находился 24-летний житель Чечерска. Ни прав, ни документов на автомобиль и груз у него при себе не оказалось.

 
 
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
 
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