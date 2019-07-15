Победило Содружество: в Витебске завершился «Славянский базар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске завершился XXVIII «Славянский базар». Накануне там разрешилась главная интрига фестиваля: стали известны имена победителей конкурса эстрадной песни. Гран-при достался представителю Казахстана. Наша телекомпания по традиции тоже присудила свою премию «Песня - путь к Содружеству». Ее получила Лидия Исак из Молдовы. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Лидии 26, за плечами – немалый сценический опыт: участие в Евровидении, проекте «Голос» во Франции. Премии телеканала «МИР» артистка была рада. Говорит, 2 тысячи долларов потратит на запись нового альбома.

«Я не ожидала, если честно. Спасибо большое, что поверили в меня. Если честно, для меня было большое удовольствие выступать не сцене «Славянского базара». У меня теперь новый слоган такой: мы за «МИР», – призналась обладательница премии «Песня – путь к Содружеству» Лидия Исак.

Чтобы попасть в Витебск, Альдихан Макин трижды проходил отбор на родине в Казахстане. На конкурсе тоже выступал третьим и стал лучшим: получил Гран-при и 20 тысяч долларов.

«Они молодые и должны понимать, что, кроме работы, никак не добиться признания. Нету других путей – только поиском и неустанным желанием творить», – уверена председатель жюри конкурса, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

В гонке за первое место сошлись Грузия и Израиль. У них было одинаковое количество баллов. Гвердцители как председатель не стала отдавать свой дополнительный голос соотечественнику. Но жюри все равно решили отдать первое место Георгию Путкарадзе.

«Я не выступлением, а людьми доволен. Они приняли меня сердцем. Я знаю это. Я чувствовал это», – отметил обладатель первой премии конкурса эстрадной песни «Витебск – 2019» Георгий Путкарадзе.

Белорус Ваня Здонюк разделил вторую позицию с израильтянкой Илай. А будущий физик-ядерщик Иван Дятлов из России стал третьим – вместе с участником из Украины.

«Мне постоянно в соцсетях пишут: Ваня, болеем за тебя, держим кулачки. И я думаю, что они сейчас в числе тех людей, которые будут прыгать, радоваться, кричать от того, что у меня призовое место», – сказал обладатель третьей премии конкурса эстрадной песни «Витебск – 2019».