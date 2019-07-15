|
Победило Содружество: в Витебске завершился «Славянский базар»
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске завершился XXVIII «Славянский базар». Накануне там разрешилась главная интрига фестиваля: стали известны имена победителей конкурса эстрадной песни. Гран-при достался представителю Казахстана. Наша телекомпания по традиции тоже присудила свою премию «Песня - путь к Содружеству». Ее получила Лидия Исак из Молдовы. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Лидии 26, за плечами – немалый сценический опыт: участие в Евровидении, проекте «Голос» во Франции.
Чтобы попасть в Витебск,
В гонке за первое место сошлись Грузия и Израиль. У них было одинаковое количество баллов. Гвердцители как председатель не стала отдавать свой дополнительный голос соотечественнику. Но жюри все равно решили отдать первое место Георгию Путкарадзе.
Белорус Ваня Здонюк разделил вторую позицию с израильтянкой Илай. А будущий физик-ядерщик Иван Дятлов из России стал третьим – вместе с участником из Украины.
Завершился
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гран-при достался представителю Казахстана, а премию «Песня – путь к Содружеству» от телеканала «МИР» получила Лидия Исак из Молдовы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)