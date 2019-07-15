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Эксперты согласовали обращение глав государств СНГ к общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ

16.07.2019 15:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представители стран СНГ согласовали проект обращения глав государств Содружества к мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам прошедшего 15-16 июля в Минске заседания экспертной группы.

"Эксперты рассмотрели поступившие к документам замечания и большинством голосов согласовали проекты обращения и соответствующего решения совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В заседании приняли участие полномочные представители и эксперты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

"Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы заседания в страны Содружества для внутригосударственного согласования доработанных проектов документов, после чего внести их в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания совета глав государств СНГ", - проинформировали в пресс-службе.

В проекте обращения говорится, в частности, что победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "немеркнущее событие для народов государств – участников СНГ, символизирующее несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от "коричневой чумы". Подчеркивается решающий вклад народов стран Содружества в достижение полной и окончательной победы над фашизмом.

В документе также высоко оценивается участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом.

В нем отдается дань памяти павшим и выражается благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма. В нем также подчеркивается ведущая роль ООН в деле поддержания мира и призывается к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители стран СНГ согласовали проект обращения глав государств Содружества к мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной...
 
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