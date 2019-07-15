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Греф доволен развитием бизнеса Сбербанка в Беларуси и пообещал подарить Минску инновационный фонтан

16.07.2019 15:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Сбербанка Герман Греф доволен развитием бизнеса в Беларуси и пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко подарить Минску инновационный фонтан.

"Мы посмотрели на объём инвестиций - все идёт по плану. Мы один из крупнейших инвесторов в республику Беларусь - более $3 млрд инвестировали. Мы довольны, как у нас все складывается и обсудили дальнейшие шаги", - сказал Греф журналистам во вторник в Минске, комментируя встречу с Лукашенко.

По его словам, "также обсудили с Национальным банком, и глава государства попросил очень активно продвигать новые технологии, которые мы активно внедряем в России, и мы договорились об этом".

Кроме того, Греф пообещал представить белорусскому президенту опыт Сбербанка в реализации инновационных проектов в сфере образования.

"Мы договорились с главой государства о том, что мы постараемся сделать всеобъемлющую презентацию - все, что мы делаем в области образования, здравоохранения, строительства современных систем управления. Может быть, встретимся в Москве и мы сделаем большой показ", - рассказал Греф.

Также глава Сбербанка сообщил, что "по просьбе главы государства, пообещали, что в Минске будет построен инновационный фонтан". "Идея фонтана была рождена в Сбербанке и реализована нашими инженерами. Мы договорились, что до 3 июля следующего года, на День независимости Беларуси, откроем фонтан. Это будет подарок Сбербанка городу Минску", - сказал Греф.

Комментируя работу дочернего банка в Беларуси (БПС-Сбербанк), Греф отметил, что "у нас с 2015 года был большой кризисный хвост". "Но за последний год ситуация стабилизирована и сейчас у нас есть удовлетворение от работы нашего банка здесь".

В то же время, "мы договорились (с Лукашенко - ИФ), что в ближайшие два года мы серьезно поработаем, чтобы обеспечить сюда трансфер самых современных технологий".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Сбербанка Герман Греф доволен развитием бизнеса в Беларуси и пообещал белорусскому президенту Александру Лукашенко подарить Минску инновационный фонтан.
 
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