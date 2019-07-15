Источник материала: Интерфакс

На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене "определенного числа" пленных, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Пристайко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о "10 на 10, 15 на 15".

"Наша задача - получить своих людей назад, и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован", - указал Пристайко.

Говоря о сроках возвращения украинских моряков, задержанных в РФ, он выразил надежду, что это произойдет в "ближайшее время".

"Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - добавил дипломат.

Обсуждение обмена удерживаемыми гражданами уже начали 15 июля в Киеве омбудсмены Украины и России.

16 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретятся в Москве и обменяются списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

"Мы намерены провести полную ревизию списков граждан РФ и Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины - в местах лишения свободы, и наметить план действий по оказанию им гуманитарной помощи", - сказала Москалькова.

Она также обратила внимание, что за год с момента последнего обмена списками в них произошли изменения.

"Мы сегодня провели предварительную работу. Из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них 13 отбывают наказание, по пятерым нет решения апелляционных производств, по восьми лицам нет решения первой судебной инстанции, решение суда первой инстанции не вступило в законную силу в отношении одного человека, 23 человека из этого списка находятся на свободе", - сообщила российский омбудсмен.

Украинский омбудсмен сказала, что надеется на встрече обменяться "списками граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы, будем их верифицировать".

"Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - пояснила украинский омбудсмен.

Как сообщила Москалькова, в российском списке 34 человека, в украинском - 120.

Денисова сообщила, что в список удерживаемых лиц включены 24 украинских моряка, которые содержатся в СИЗО "Лефортово".