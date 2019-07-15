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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

16.07.2019 15:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, во вторник принят Госдумой в первом чтении.

Соответствующую инициативу внес в Думу еще в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский ("Единая Россия").

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. По истечении четырех лет существования указанной нормы у эксплуатантов авиатранспортных узлов накопились достаточные фактические данные, позволяющие оценить эффективность принятого решения, отмечает автор в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в 2015 году среди пассажиров ряда аэропортов ("Шереметьево", аэропорта Сочи и нескольких других российских авиаузлов), 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, говорится в проекте закона.

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах. Также, согласно справке, предоставленной администрацией аэропорта "Шереметьево", в 2016 году было зафиксировано 27 жалоб пассажиров на незаконное курение в туалетах и иных помещениях, расположенных в зданиях аэропорта, отмечается в законопроекте.

Кроме этого, сообщается, что за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта "Шереметьево".

При этом возможности контроля за действиями потенциальных нарушителей запрета на курение со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как основной обязанностью указанных служб является обеспечение безопасности в зоне их ответственности, указывает Боярский.

В связи с этим он предлагает прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Боярский, отвечая на соответствующий вопрос депутата Елены Драпеко, отметил, что не будет предлагать дальнейшие шаги в рамках данной тематики, в частности, возвратить курилки на железнодорожные вокзалы.

"Я обещал, что на этом я остановлюсь, потому что из вокзала можно выйти, из больницы можно выйти, из офиса, - сказал депутат.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил в разговоре с журналистами, что "много было на этот счёт споров, ломали копья".

"Если человек курит, и он находится в транзитной зоне, ему предстоит провести без курения огромное количество времени, и в самолёте, и до самолёта: то мы прекрасно с вами знаем, что это все равно нарушается. Курят люди в комнатах матери и ребёнка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим", - сказал Исаев.

В связи с этим, считает фракция парламентского большинства, "в этих случаях целесообразно поставить в аэропортах специальные курительные комнаты, которыми люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам", отметил парламентарий.

 
 
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Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, во вторник принят Госдумой в первом чтении....
 
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