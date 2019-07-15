Источник материала: Интерфакс

С тарелок постояльцев турецких отелей ничего не возвращается на "шведский стол", заверяет глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Это, по его словам касается и нетронутых продутов с небольшим сроком хранения.

Единственное исключение из правил - блюда "холодного буфета", которые туристы обошли вниманием: сыр, мёд, пастеризованные оливки, масло, джем и т.п. Не съеденные на завтраке они могут оказаться на столах и в обеденное время и на ужин.