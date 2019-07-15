Отец-убийца. Как сложилась судьба детей Гиммлера, Гесса, Геринга и Бормана?

Источник материала: Аргументы и факты

Старый дом в пригороде Мюнхена. Хозяин весьма гостеприимен. Он хорошо говорит на английском (в юности много времени провёл в ЮАР), вежливо и откровенно признаётся: «У меня нет претензий к русским: они защищали свою Родину. Я не люблю американцев и англичан». Мне любезно наливают кофе. Я беседую с Вольфом-Рюдигером Гессом: сыном заместителя Гитлера в партии, обергруппенфюрера СС Рудольфа Гесса. Вольф-Рюдигер плохо помнит отца в зените могущества. «Как-то вечером в комнату ворвалась летучая мышь… Я испугался, а папа выгнал её, закрыл окно и взял меня на руки».





Семья Гесс и Адольф Гитлер. 1938 г. Фото: www.globallookpress.com

Крёстным отцом Гесса-младшего был Адольф Гитлер. Родился он в 1937 году, ему было всего лишь четыре, когда 10 мая 1941 года Гесс-старший предпринял безумный полёт в Британию якобы для предложения мирных переговоров. Как известно, после приземления в Шотландии Рудольфа Гесса поместили под стражу в тюрьму Тауэр, а в Германии его объявили сумасшедшим. На Нюрнбергском процессе Гесс реально симулировал безумие, но затем заявил о своей службе Гитлеру: «Я ни о чём не сожалею. Если бы это повторилось, я действовал бы так же». Экс-обергруппенфюрера приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечества, и в 1987 году в возрасте 93 лет он повесился на электрошнуре в берлинской тюрьме Шпандау, где был единственным узником.

Вольф-Рюдигер отказался верить в официальную версию. Он раскладывает передо мной на большом столе документы: результаты независимой профессиональной экспертизы, исследования, интервью со специалистами. «Это всё англичане. Они убили отца: сломали ему шею и подвесили на шнуре. Его должны были освободить, я точно знаю: СССР не был против». Гесс-младший работал архитектором и финансовым консультантом и тратил множество денег на суды с Министерством обороны Великобритании, чьи военнослужащие дежурили в Шпандау в день смерти его отца. Вольф-Рюдигер нанимал лучших адвокатов, пытаясь доказать, что Гесс-старший был убит: чтобы не раскрыл рот и не сообщил прессе детали допросов в Тауэре. Объяснить такое поведение легко. Он не видел Рудольфа Гесса рядом с Гитлером на факельном шествии, — в чёрной форме, со вскинутой рукой — а застал отца измождённым стариком за решёткой. Вольф-Рюдигер Гесс умер в 2001 году от инсульта, и на этом закончился 14-летний суд против британских военных чиновников.





Марш памяти Рудольфа Гесса в Вунзиделе, на баннере надпись: «Мученики не умирают». 2004 г. Фото: Commons.wikimedia.org

«Отец приказал меня убить»

Адольф-Мартин Борман, старший сын «наци номер два», начальника рейхсканцелярии и почётного обергруппенфюрера СС Мартина Бормана, не пригласил к себе домой: «Там не прибрано, а мы с женой уже старые люди. Давайте встретимся в кафе».

За столиком закусочной немецкого городка Хердеке мы пьём минеральную воду («здоровье, не могу себе позволить ничего другого») и общаемся: в разговоре с английским помогает жена Бормана-младшего, бывшая монахиня. Адольф-Мартин (он упорно просит называть его просто «Мартин») – первый из десяти детей личного секретаря Гитлера, он родился в 1930 году. В апреле 1945 года отец услал семью из Берлина в Баварию. Сразу после капитуляции столицы Германии детей Бормана приказали убить (они должны были умереть, как и дети Геббельса, которых отравила цианидом их же мать), но адъютант рейхсляйтера отказался это сделать. 15-летнего мальчика приютил крестьянин, истовый католик, и Борман-младший так проникся религией, что в 1958 году стал священником.

«Я молюсь за всех, кто погиб из-за моего отца, — наливая минералку трясущейся рукой, говорил мне Борман. — Это мой долг. Когда я увидел в газетах фото гор трупов заключённых в концлагере Берген-Бельзен, рвы Бабьего Яра, Освенцим, то пришёл в ужас… Оказывается, мой отец — один из творцов массовых убийств». Борман-младший в 1961-1964 гг. и в 1966-1967 гг. работал в католической миссии в Конго, однажды был взят в заложники повстанцами и провёл в болоте двое суток под дулами автоматов. «Это вовсе не работа мечты», — кратко говорит он. В Африке он был тяжело ранен, оказался на грани смерти. Монахиня по имени Кордула выходила его: в 1971 году он сложил с себя сан священника и женился на своей спасительнице (та тоже ушла из монастыря). До 1992 года Борман-младший преподавал теологию, затем вышел на пенсию. Он умер в 2013 году. В настоящее время на свете живут ещё шесть детей рейхсляйтера Бормана.

Сын Мартина Бормана – священник едва не погиб от рук американцев https://t.co/R7TzkDVuTQ pic.twitter.com/UdBxrxpHqQ — Маленькие истории (@bloghistorical) 6 мая 2017 г.

Мелкая нацистская принцесса

С Эддой Геринг, дочерью рейхсмаршала авиации и официального преемника фюрера Германа Геринга, я переписывался целый год. Сначала письма передавала жена Вольфа-Рюдигера Гесса, после мы вышли на прямой контакт. Эдда родилась в 1938 году, как подозревают (хоть это и было опровергнуто Герингом) — в результате искусственного оплодотворения. Раннее детство Эдды прошло в обстановке сплошной роскоши: командование люфтваффе оплатило ей строительство уменьшенной копии дворца (!) короля Фридриха II Сан-Суси, там даже имелся свой миниатюрный театр со сценой и кулисами. Журнал Life назвал годовалую Эдду «нацистской кронпринцессой», ей покупали самые дорогие платья и игрушки из чистого серебра. Сказка закончилась 21 мая 1945 года: Эдду вместе с её матерью поместили в американский изолятор в Люксембурге. 15 октября 1946 года рейхсмаршал Герман Геринг отравился цианидом в Нюрнберге, дабы избежать казни на виселице.

«Он был милейшим и заботливым отцом, я прекрасно это помню, — писала мне Эдда. — Он обожал меня, я люблю его. И я не хочу слышать о нём ничего другого». Бабушку Эдду не интересовало, что самолёты её отца без жалости сбрасывали бомбы на госпитали и детские дома в СССР, разрушили Великобританию, убили множество поляков и югославов. Она не верила, что Геринг лично подписал документы на уничтожение миллионов евреев. Для неё он лишь добрый папочка, охотно проводивший с ней время.

Большую часть жизни Эдда проработала медсестрой. Она судилась за драгоценности и картины старых мастеров, подаренные ей на крестины в 1938 году, но проиграла процесс. Власти также отказали дочери Геринга в повышенной пенсии. Эдда Геринг потребовала гарантий того, что в интервью не будет критики её отца, я сказал, что это невозможно, ведь Герман Геринг — убийца. Мне не дали опубликовать нашу беседу. 21 декабря 2018 года Эдда Геринг умерла и тайно была похоронена.

La ahijada de Adolf #Hitler , #EddaGoering murió a la edad de 80 años siendo enterrada en una tumba sin nombre, la mujer era hija del ayudante del Adolf, Hermann Goering, quien desempeñó un papel clave en el régimen nazi. pic.twitter.com/uDWAvoNfH8 — Eddy Warman (@EddyWarman) 13 марта 2019 г.

«Вы большевик, папа в гробу перевернётся»

С Гудрун Гиммлер, дочерью рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, мы обменялись всего лишь тремя письмами. Гудрун родилась в 1929 году. Своего отца, ставшего виновником смерти десятков миллионов людей, она боготворила. В детстве Гиммлер звонил ей каждый день и раз в неделю писал письма. Когда я указал в переписке, что ее отец совершил самоубийство, имея в виду, что Гиммлер принял яд 23 мая 1945 года в Люнебурге, она резко ответила: «Нет, он был убит».

Гудрун не смущало даже то, что отец изменял матери со своей секретаршей и прижил от неё двоих детей. Она пыталась пообщаться со своей сводной сестрой и искренне удивилась, когда та отказалась от разговора. В 1945 году Гудрун была арестована вместе со своей матерью, через год — выпущена на свободу. Несколько лет она прожила в церковном приюте: их имущество конфисковали. Впоследствии девица Гиммлер вышла замуж за члена ультраправой Национал-демократической партии Вульфа-Дитера Бурвица, взяв его фамилию, и родила двух детей. В 1961-1963 гг. Гудрун работала секретаршей в немецкой разведке БНД, затем основала организацию «Безмолвная помощь», занимающуюся финансовой и юридической поддержкой бывших офицеров СС, и проработала там десятки лет. Она с пеной у рта защищала Гиммлера, упорно отрицая зверства в лагерях, газовые камеры, «душегубки», расстрелы.

Мне она отказала в интервью, сообщив: «Папа бы в гробу перевернулся, узнав, что я общаюсь с большевиком». Гудрун — самый мерзкий персонаж из всех детей высокопоставленных нацистов. Она умерла в своем доме возле Мюнхена в 2018 году.