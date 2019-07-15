velcom | A1 устроил «большую летнюю распродажу» на популярные смартфоны

velcom | A1 на своем официальном сайте заявил о снижении цены на целый ряд популярных смартфонов и планшетов от Samsung, Huawei и Xiaomi при покупке гаджетов в рассрочку.
При покупке в рассрочку на акционных условиях с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Супер WEB, Анлим и WEB, с абонентской платой равной и выше WEB 4, тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный, Непоседа, Стартовый.
Самое существенное уменьшение цены произошло на Huawei Mate 20 Pro, который скинул 400 рублей и теперь предлагается за 1598,88 рублей. Еще одна топовая модель Huawei — P20 Pro — подешевела на 300 рублей, ее можно купить за 1398,72 рубля. Из флагманских аппаратов с выгодой в цене получится взять и Samsung Galaxy Note 9. Его продают за 1998,6 рублей (скидка 340 рублей).
Среди чуть более технически простых аппаратов снижение цен произошло, например, на Xiaomi Redmi Note 7. Его продают за 448,8 рублей (минус 28,8 рубля). Huawei P Smart 2019 стоит 298,88 рублей (минус 49,92 рубля). Samsung Galaxy A40 можно купить в рассрочку за 578,88 рублей (минус 60,24 рубля).
Смотрите, сколько некоторые из названных выше смартфонов стоят в интернет-магазинах: