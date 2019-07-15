velcom | A1 устроил «большую летнюю распродажу» на популярные смартфоны

Источник материала: Tut.by

velcom | A1 на своем официальном сайте заявил о снижении цены на целый ряд популярных смартфонов и планшетов от Samsung, Huawei и Xiaomi при покупке гаджетов в рассрочку.





При покупке в рассрочку на акционных условиях с оператором придется заключить дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Супер WEB, Анлим и WEB, с абонентской платой равной и выше WEB 4, тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный, Непоседа, Стартовый.

Самое существенное уменьшение цены произошло на Huawei Mate 20 Pro , который скинул 400 рублей и теперь предлагается за 1598,88 рублей. Еще одна топовая модель Huawei — P20 Pro — подешевела на 300 рублей, ее можно купить за 1398,72 рубля. Из флагманских аппаратов с выгодой в цене получится взять и Samsung Galaxy Note 9 . Его продают за 1998,6 рублей (скидка 340 рублей).

Среди чуть более технически простых аппаратов снижение цен произошло, например, на Xiaomi Redmi Note 7 . Его продают за 448,8 рублей (минус 28,8 рубля). Huawei P Smart 2019 стоит 298,88 рублей (минус 49,92 рубля). Samsung Galaxy A40 можно купить в рассрочку за 578,88 рублей (минус 60,24 рубля).

Смотрите, сколько некоторые из названных выше смартфонов стоят в интернет-магазинах: