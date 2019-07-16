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Чтобы воры не забрались в дом, о профилактических мерах жителям района рассказал заместитель начальника Шарковщинского РОВД Андрей Николаев

16.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Чтобы воры не забрались в дом, о профилактических мерах жителям района рассказал заместитель начальника Шарковщинского РОВД Андрей НиколаевЧем меньше жителей в деревне, а также признаков постоянного пребывания владельца на приусадебном участке, тем больше «желающих» проверить наличие какого-либо ценного имущества, оставленного на зиму в дачных домах и хозяйственных постройках. Объектом преступных посягательств становится различное имущество: бытовая техника, электрическое и бензиновое оборудование, продукты питания, изделия из черного и цветного металлов, велосипеды и т.д.

На данный момент проще предотвратить кражу, чем найти преступника и вернуть похищенное законному владельцу. Владельцам дачных участков необходимо самим принять меры по сохранности принадлежащего им имущества.

Не оставляйте на даче ценные вещи. Заберите их с собой или оставьте на хранение знакомым соседям, постоянно проживающим в насёленном пункте, где расположена дача.

Максимально затрудните доступ в жилище посторонним, укрепите двери, не экономьте на замках, рассмотрите вопрос об установке на окнах рёшеток.

Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за домом и сразу же сообщать о произошедшем с вашим имуществом.

Оборудуйте свою дачу различными доступными техническими приспособлениями, например, металлическими дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением.

Беспечность потерпевших является одной из основных причин совершения краж. Шарковщинский РОВД призывает граждан быть бдительным и следить за сохранностью своего имущества.

Напоминаем, что согласно действующему законодательству Республики Беларусь кража, совершенная с проникновением в жилище, квалифицируется по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет.

А. НИКОЛАЕВ,

заместитель начальника Шарковщинского РОВД.

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